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Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование

Киев • УНН

 • 10360 просмотра

За бюджетные выводы проголосовали 232 депутата. Документ содержит 90 предложений к 5236 поправкам перед первым чтением бюджета.

Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование

Верховная Рада 27 октября приняла за основу проект постановления о Бюджетных выводах (№16000/П) в рамках рассмотрения проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год. Об этом сообщили в парламенте, пишет УНН.

Детали 

За проголосовали 232 народных депутата. Это первый этап принятия проекта государственного бюджета в первом чтении.

Документ содержит 90 предложений, которые комитет ВР по вопросам бюджета сформировал на основе 5236 поправок народных депутатов, сообщила председатель комитета Роксолана Пидласа, представляя документ в сессионном зале.

"По предварительной оценке, для учета поданных поправок необходимо дополнительно 13,5 трлн грн — это еще почти два бюджета на следующий год. Многие предложения не соответствуют требованиям регламента: они несбалансированы либо предложенные источники не подтверждаются расчетами и не являются реалистичными. Поэтому такие поправки мы отклонили", — пояснила Пидласа.

После принятия Верховной Радой Бюджетные выводы становятся перечнем изменений, которые правительство должно учесть или рассмотреть при доработке проекта бюджета ко второму чтению.

"Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу постановление о Бюджетных выводах и направить проект бюджета правительству для подготовки ко второму чтению. Вместе с правительством мы устраним основные недостатки этого бюджета", — отметила Пидласа во время рассмотрения.

Как сообщили в ВР, среди основных предложений комитета:

  • повышение денежного обеспечения военнослужащих и увеличение государственных гарантий для предприятий ОПК вдвое — до 60 млрд грн;
    • дополнительные средства на лекарства для больных редкими заболеваниями сверх уже заложенных 21 млрд грн;
      • зачисление 4% НДФЛ в бюджеты общин;
        • увеличение средств на жилье для внутренне перемещенных лиц;
          • расширение программы страхования военных рисков и поддержки аграриев, а также запрет выплаты «Национального кешбэка» из программы поддержки производства и предпринимательства на 9,4 млрд грн.

            Что дальше

            Как объяснил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, Рада приняла за основу предложения и выводы к Бюджету — "не путать с первым чтением Бюджета, оно завтра (28 октября)".

            "Теперь Рада переходит к рассмотрению 5236 поправок от депутатов. На них записались 47 депутатов. Завтра уже состоится голосование за остальные учтенные поправки и первое чтение Бюджета-2027. Затем его передают правительству, и: второе чтение и финальное принятие планируется 23–26 ноября", — сообщил Железняк в соцсетях.

            Напомним

            Проект Бюджета-2027 предусматривает дефицит в размере 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн.

            Юлия Шрамко

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