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Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Верховна Рада розглядає бюджет-2027 у першому читанні. Депутати подали рекордні 5236 правок, голосування за основу заплановане сьогодні.

Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками

Верховна Рада 27 жовтня розпочала розгляд проєкту закон про Державний бюджет України на 2027 рік. Деталі процесу розповіли у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі

"Зараз Рада перейшла до розгляду Держбюджету", - повідомив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, роз'яснивши етапи розгляду:

  • спочатку представлення, потім голосування (226+), щоб перейти до розгляду правок;
    • далі правки і голосування за правки на підтвердження і перше читання.

      "Процедуру розгляду підтримали - 215", - зазначив Железняк, зазначивши, що проєкт Держбюджету-2027 розглядають у першому читанні.

      Нардеп при цьому процитував сказане колегою, головою бюджетного комітету парламенту Роксоланою Підласою:

      • 5 236 поправок - «рекорд за останні 24 роки». Щоб їх урахувати, потрібно ще 13,5 трлн грн, «майже два бюджети»;
        • враховано 90 пропозицій;
          • до другого читання уряду доручили опрацювати підвищення грошового забезпечення військових, подвоєння держгарантій для ОПК до 60 млрд і житло для військових;
            • додаткові кошти на ліки для хворих на рідкісні захворювання, понад закладені 21 млрд.

              Голосування за основу - сьогодні

              - повідомив Железняк.

              Бюджет-2027 почнуть розглядати у ВР наступного тижня22.10.26, 17:09 • 14304 перегляди

              Нагадаємо

              Проєкт Бюджету-2027 передбачає дефіцит 15% ВВП і борг понад 110% ВВП. На безпеку та оборону планують спрямувати 4,885 трлн грн.

              Юлія Шрамко

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