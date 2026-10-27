Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками
Київ • УНН
Верховна Рада розглядає бюджет-2027 у першому читанні. Депутати подали рекордні 5236 правок, голосування за основу заплановане сьогодні.
Верховна Рада 27 жовтня розпочала розгляд проєкту закон про Державний бюджет України на 2027 рік. Деталі процесу розповіли у депутатському корпусі, пише УНН.
Деталі
"Зараз Рада перейшла до розгляду Держбюджету", - повідомив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, роз'яснивши етапи розгляду:
- спочатку представлення, потім голосування (226+), щоб перейти до розгляду правок;
- далі правки і голосування за правки на підтвердження і перше читання.
"Процедуру розгляду підтримали - 215", - зазначив Железняк, зазначивши, що проєкт Держбюджету-2027 розглядають у першому читанні.
Нардеп при цьому процитував сказане колегою, головою бюджетного комітету парламенту Роксоланою Підласою:
- 5 236 поправок - «рекорд за останні 24 роки». Щоб їх урахувати, потрібно ще 13,5 трлн грн, «майже два бюджети»;
- враховано 90 пропозицій;
- до другого читання уряду доручили опрацювати підвищення грошового забезпечення військових, подвоєння держгарантій для ОПК до 60 млрд і житло для військових;
- додаткові кошти на ліки для хворих на рідкісні захворювання, понад закладені 21 млрд.
Голосування за основу - сьогодні
Бюджет-2027 почнуть розглядати у ВР наступного тижня22.10.26, 17:09 • 14304 перегляди
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Проєкт Бюджету-2027 передбачає дефіцит 15% ВВП і борг понад 110% ВВП. На безпеку та оборону планують спрямувати 4,885 трлн грн.