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Рада начала рассмотрение бюджета-2027 с рекордными 5236 поправками

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Верховная Рада рассматривает бюджет-2027 в первом чтении. Депутаты подали рекордные 5236 поправок, голосование за основу запланировано на сегодня.

Рада начала рассмотрение бюджета-2027 с рекордными 5236 поправками

Верховная Рада 27 октября начала рассмотрение проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год. Детали процесса рассказали в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Сейчас Рада перешла к рассмотрению Госбюджета", — сообщил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, разъяснив этапы рассмотрения:

  • сначала представление, затем голосование (226+), чтобы перейти к рассмотрению поправок;
    • далее поправки и голосование по поправкам для подтверждения и первого чтения.

      "Процедуру рассмотрения поддержали — 215", — отметил Железняк, добавив, что проект Госбюджета-2027 рассматривают в первом чтении.

      Нардеп при этом процитировал сказанное коллегой, главой бюджетного комитета парламента Роксоланой Подласой:

      • 5 236 поправок — «рекорд за последние 24 года». Чтобы их учесть, необходимо еще 13,5 трлн грн, «почти два бюджета»;
        • учтено 90 предложений;
          • к второму чтению правительству поручили проработать повышение денежного обеспечения военных, удвоение госгарантий для ОПК до 60 млрд и жилье для военных;
            • дополнительные средства на лекарства для больных редкими заболеваниями, сверх заложенных 21 млрд.

              Голосование за основу — сегодня

              — сообщил Железняк.

              Бюджет-2027 начнут рассматривать в ВР на следующей неделе22.10.26, 17:09 • 14303 просмотра

              Напомним

              Проект Бюджета-2027 предусматривает дефицит 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн.

              Юлия Шрамко

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