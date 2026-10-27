Рада начала рассмотрение бюджета-2027 с рекордными 5236 поправками
Киев • УНН
Верховная Рада рассматривает бюджет-2027 в первом чтении. Депутаты подали рекордные 5236 поправок, голосование за основу запланировано на сегодня.
Верховная Рада 27 октября начала рассмотрение проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год. Детали процесса рассказали в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"Сейчас Рада перешла к рассмотрению Госбюджета", — сообщил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, разъяснив этапы рассмотрения:
- сначала представление, затем голосование (226+), чтобы перейти к рассмотрению поправок;
- далее поправки и голосование по поправкам для подтверждения и первого чтения.
"Процедуру рассмотрения поддержали — 215", — отметил Железняк, добавив, что проект Госбюджета-2027 рассматривают в первом чтении.
Нардеп при этом процитировал сказанное коллегой, главой бюджетного комитета парламента Роксоланой Подласой:
- 5 236 поправок — «рекорд за последние 24 года». Чтобы их учесть, необходимо еще 13,5 трлн грн, «почти два бюджета»;
- учтено 90 предложений;
- к второму чтению правительству поручили проработать повышение денежного обеспечения военных, удвоение госгарантий для ОПК до 60 млрд и жилье для военных;
- дополнительные средства на лекарства для больных редкими заболеваниями, сверх заложенных 21 млрд.
Голосование за основу — сегодня
Бюджет-2027 начнут рассматривать в ВР на следующей неделе22.10.26, 17:09 • 14303 просмотра
Напомним
Проект Бюджета-2027 предусматривает дефицит 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн.