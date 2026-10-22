Бюджет-2027 начнут рассматривать в ВР на следующей неделе

Верховная Рада на следующей пленарной неделе начнет рассматривать Государственный бюджет на 2027 год, в повестке дня также ряд международных обязательств. Об этом 22 октября сообщила в социальных сетях народный депутат из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, пишет УНН.

Детали

"Следующая пленарная неделя будет не менее насыщенной международными обязательствами, чем предыдущая", — отметила нардеп.

По данным Василевской-Смаглюк, предварительная повестка дня включает:

законопроект 13478-1, 2-е чтение — восстановление конкурсов и усовершенствование порядка поступления, прохождения и прекращения государственной службы. Ukraine Facility, ЕС. Критически важно;

законопроект 16013, 2-е чтение — защита граждан и их средств от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами. Ukraine Facility. Критически важно;

законопроект 15269, 2-е чтение — усовершенствование корпоративного управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц. МВФ;

законопроект 15175, 2-е чтение — урегулирование секьюритизации и выпуска покрытых облигаций. МВФ, DPO (бюджетная поддержка Всемирного банка);

законопроект 16000, 1-е чтение — государственный бюджет Украины на 2027 год, начало рассмотрения. EU MFA (макрофинансовая помощь ЕС).

27 октября: законопроект 16000, 1-е чтение — государственный бюджет Украины на 2027 год, завершение рассмотрения. EU MFA (макрофинансовая помощь ЕС) — уточнила она.

По ее словам, 28 октября ожидается рассмотрение:

законопроект 15230-д, 1-е чтение — основы государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы. Ukraine Facility, ЕС. Критически важно;

законопроект 14327-д, 1-е чтение — приведение законодательства в соответствие с требованиями ЕС для присоединения Украины к единой зоне платежей в евро (SEPA). Ukraine Facility, МВФ, DPO (бюджетная поддержка Всемирного банка), рекомендации Европейской комиссии. Критически важно;

законопроект 15503, 1-е чтение — изменения в Гражданский кодекс для присоединения Украины к SEPA. МВФ, DPO (Всемирный банк), ЕС;

законопроект 16043, 1-е чтение — усовершенствование порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом. Ukraine Facility, ЕС;

законопроекты 16018, 16018-1, 1-е чтение — усовершенствование конкурсных процедур отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия. Ukraine Facility;

законопроект 16125, 1-е чтение — усовершенствование корпоративного управления. Ukraine Facility, МВФ, DPO (бюджетная поддержка Всемирного банка);

законопроект 16038-д, 1-е чтение — привлечение стратегического иностранного инвестора в инфраструктуру рынков капитала Украины. МВФ.

А 29 октября, по ее данным:

законопроект 15082-д, 1-е чтение — обеспечение возможности учащимся, которые в 2026/2027 учебном году получают образование в двухлетней старшей школе, завершить полное общее среднее образование в том же учебном заведении;

законопроект 15102, 2-е чтение — изменения в правилах гуманитарной помощи для обеспечения междугородних и пригородных автобусных перевозок населения в условиях военного положения.

В то же время нардеп из того же комитета Ярослав Железняк указал: "Нам разослали повестку дня на следующую пленарную неделю. А затем сразу новую... Разница между двумя документами — отсутствие антикоррупционной стратегии. Ее снова убрали из повестки дня очередной пленарной недели, так как... "нет голосов". Я так понимаю, голосов от Коалиции. Нет голосов — нет 18 млрд в бюджете от ЕС".

Бюджет-2027: Счётная палата назвала риски из-за займов на 1,5 трлн грн и в отношении расходов на оборону

Напомним

Проект Бюджета-2027 предусматривает дефицит 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн.