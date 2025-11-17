Перша виплата за новою програмою МВФ очікується у січні 2026 року - Підласа
Київ • УНН
Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що Україна може отримати перший транш за новою програмою МВФ на суму близько $8 млрд у січні 2026 року. Загальний обсяг чотирирічної програми МВФ становить близько 8 млрд доларів США.
Посадовиця розповіла, що під час зустрічі з керівником місії МВФ Гевіном Греєм обговорила деталі державного бюджету на 2026 рік. За її словами, МВФ пропонує Україні програму обсягом близько 8 млрд доларів США на чотири роки.
Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні - близько 8 млрд доларів США на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували й ніж нам потрібно
Підласа підкреслила, що попри менший обсяг, співпраця з МВФ є необхідною для отримання коштів від інших міжнародних партнерів.
Програма з МВФ - ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту
За словами Підласи, Україна очікує перший платіж за новою програмою вже в січні 2026 року.
Місія МВФ розпочала сьогодні у Києві обговорення нової програми фінансування з Україною. Про це йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано сьогодні у Києві.