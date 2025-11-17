Перша виплата за новою програмою МВФ очікується у січні 2026 року - Підласа

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
14:33 • 718 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2980 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8694 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12725 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15124 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36256 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24000 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18990 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21260 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16408 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.2м/с
79%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36279 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 74014 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68506 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125235 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2756 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 17011 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18436 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18552 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37770 перегляди
Актуальне
Техніка
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Перша виплата за новою програмою МВФ очікується у січні 2026 року - Підласа

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що Україна може отримати перший транш за новою програмою МВФ на суму близько $8 млрд у січні 2026 року. Загальний обсяг чотирирічної програми МВФ становить близько 8 млрд доларів США.

Перша виплата за новою програмою МВФ очікується у січні 2026 року - Підласа

Перший транш за новою програмою МВФ на суму близько $8 млрд Україна може отримати в січні 2026 року. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook, передає УНН.

Деталі

Посадовиця розповіла, що під час зустрічі з керівником місії МВФ Гевіном Греєм обговорила деталі державного бюджету на 2026 рік. За її словами, МВФ пропонує Україні програму обсягом близько 8 млрд доларів США на чотири роки.

Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні - близько 8 млрд доларів США на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували й ніж нам потрібно

- написала вона.

Підласа підкреслила, що попри менший обсяг, співпраця з МВФ є необхідною для отримання коштів від інших міжнародних партнерів.

Програма з МВФ - ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту

- зазначила вона.

За словами Підласи, Україна очікує перший платіж за новою програмою вже в січні 2026 року.

Нагадаємо

Місія МВФ розпочала сьогодні у Києві обговорення нової програми фінансування з Україною. Про це йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано сьогодні у Києві.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Міжнародний валютний фонд
Верховна Рада України
Роксолана Підласа
Україна
Київ