Ціни на яйця в Україні знизилися вперше з лютого перед Великоднем
Київ • УНН
В Україні зафіксовано зниження цін на курячі яйця на 5,2% за останні два тижні. Виробництво яєць у березні зросло порівняно з січнем і лютим.
Уперше з початку лютого зафіксовано зниження цін на курячі яйця, перед Великоднем, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.
Після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% - з 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1
За його словами, на внутрішньому ринку "дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів".
"Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит. Мінагрополітики тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів", - зазначив Коваль.
Зокрема, за даними Мінагрополітики, об'єктивні дані свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, "що демонструє суттєве зростання" порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.
Динаміка цін за останні тижні:
- 28.03.2025 – 60,85 грн;
- 04.04.2025 – 60,44 грн (зниження на 0,7%);
- 11.04.2025 – 57,68 грн (зниження на 4,6%).
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