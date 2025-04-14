Ціни на яйця в Україні знизилися вперше з лютого перед Великоднем

Уперше з початку лютого зафіксовано зниження цін на курячі яйця, перед Великоднем, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% - з 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1