Цены на яйца в Украине снизились впервые с февраля перед Пасхой

Впервые с начала февраля зафиксировано снижение цен на куриные яйца, перед Пасхой, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

После периода роста в феврале-марте за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% - с 60,85 грн до 57,68 грн за десяток нефасованных куриных яиц категории С1