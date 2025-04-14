Цены на яйца в Украине снизились впервые с февраля перед Пасхой
Киев • УНН
В Украине зафиксировано снижение цен на куриные яйца на 5,2% за последние две недели. Производство яиц в марте выросло по сравнению с январем и февралем.
Впервые с начала февраля зафиксировано снижение цен на куриные яйца, перед Пасхой, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
После периода роста в феврале-марте за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% - с 60,85 грн до 57,68 грн за десяток нефасованных куриных яиц категории С1
По его словам, на внутреннем рынке "дефицита куриных яиц не наблюдается, предложение удовлетворяет текущий спрос потребителей".
"Рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса. Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос. Минагрополитики держит руку на пульсе ценовой ситуации и работает над обеспечением баланса интересов производителей и потребителей", - отметил Коваль.
В частности, по данным Минагрополитики, объективные данные свидетельствуют: производство яиц в марте 2025 года составило 962 млн штук, "что демонстрирует существенный рост" по сравнению с январем (784 млн шт.) и февралем (787 млн шт.) текущего года.
Динамика цен за последние недели:
- 28.03.2025 – 60,85 грн;
- 04.04.2025 – 60,44 грн (снижение на 0,7%);
- 11.04.2025 – 57,68 грн (снижение на 4,6%).
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