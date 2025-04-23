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Українські концентрати у кожній десятій пляшці соку у світі - Коваль

Київ • УНН

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За словами міністра аграрної політики Коваля, кожна десята пляшка соку у світі виготовляється з фруктових концентратів, вироблених в Україні групою компаній TBF Group. Компанія переробляє 300 тис. тонн сировини за сезон.

Українські концентрати у кожній десятій пляшці соку у світі - Коваль

Кожна десята пляшка соку у світі виготовлена з фруктових концентратів, вироблених в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.

Кожна 10 пляшка соку в світі виготовлена з українських фруктових концентратів. Виробляють їх на заводах TBF Group. Один із них, що знаходиться на Львівщині, відвідав особисто

- пише міністр.

Як відомо TBF Group - це українська група компаній, яка вже понад 20 років спеціалізується на переробці фруктів, овочів та ягід. 

Перший завод компанії було відкрито ще у 2003 році, а сьогодні їх по всі Україні налічується 5. Тож TBF Group стали одним із найбільших виробників концентрованих соків в Європі. 

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Загальний обсяг переробки сировини складає близько 300 тис.тонн в сезон. Основними ринками збуту продукції є не лише торгові продуктові мережі в Україні, а й країни ЄС та США

- зазначив Коваль.

Більшість заводів компанії побудовані за принципом green field, що дає можливість використовувати передові технології виробництва та забезпечити високий рівень енергоефективності. Також всі заводи групи мають замкнутий цикл виробництва, що зменшує рівень відходів до 0%. 

Попри війну власники не здалися, а навпаки масштабувалися в новий напрямок. Відкрили завод з виробництва біоетанолу - Westnol. Перша лінія була запущена в кінці 2024 року. Обсяг виробництва складає 4 500 м3 біоетанолу на місяць. В планах - збільшити цей показник на рік в чотири рази. Основною сировиною є зерно кукурудзи, обсяг переробки якої складає 11 500 тонн на місяць

- ділиться міністр.

Окрім того, компанія виробляє субпродукти, такі як суха барда (DDGS), кукурудзяна олія та планує запуск виробництва скрапленого СО2.

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Аліна Волянська

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