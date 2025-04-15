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Financial Times

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The Guardian

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У МХП стартувала весняна посівна кампанія 2025 року: понад 70 % основних площ будуть відведені під кукурудзу, соняшник та сою

Київ • УНН

 • 2030 перегляди

МХП розпочала весняну посівну кампанію. Вперше посіють технічні коноплі на 200 га.

У МХП стартувала весняна посівна кампанія 2025 року: понад 70 % основних площ будуть відведені під кукурудзу, соняшник та сою

В компанії МХП стартувала весняна посівна кампанія 2025 року. Структура посівних площ загалом залишається незмінною: понад 70 % основних площ будуть відведені під кукурудзу, соняшник та сою. Незначний відсоток – під нішеві: гірчицю, у вирощуванні якої МХП вже має успішний досвід, а також технічні коноплі, які цьогоріч посіють вперше на площі 200 га. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

"Плануємо провести технологічні операції якісно у найкоротші терміни, це наше стратегічне завдання, - говорить Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП. – Ми превентивно здійснили низку заходів для оперативного проведення посівної. Для цього внесли зміни в технології з урахуванням погодніх умов та оновили парк техніки. Зокрема збільшили кількість борін для закриття вологи, оновили парк передпосівних культиваторів — тепер можемо проводити обробіток на глибину не нижче глибини загортання насіння. Також придбали ряд грунтообробної техніки", - йдеться у повідомленні компанії.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 брендів їжі, зокрема "Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський", РябChick та інші. Спільно з партнерами-франчайзі компанія відкрила по всій Україні близько 1300 магазинів і закладів по всій території України: заклади Döner Маркет, магазини "Мʼясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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