В МХП стартовала весенняя посевная кампания 2025 года: более 70% основных площадей будут отведены под кукурузу, подсолнечник и сою

В компании МХП стартовала весенняя посевная кампания 2025 года. Структура посевных площадей в целом остается неизменной: более 70% основных площадей будут отведены под кукурузу, подсолнечник и сою. Незначительный процент – под нишевые: горчицу, в выращивании которой у МХП уже есть успешный опыт, а также техническую коноплю, которую в этом году посеют впервые на площади 200 га. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

"Планируем провести технологические операции качественно в кратчайшие сроки, это наша стратегическая задача, - говорит Сергей Доброгорский, заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП. – Мы превентивно осуществили ряд мероприятий для оперативного проведения посевной. Для этого внесли изменения в технологии с учетом погодных условий и обновили парк техники. В частности, увеличили количество борон для закрытия влаги, обновили парк предпосевных культиваторов — теперь можем проводить обработку на глубину не ниже глубины заделки семян. Также приобрели ряд почвообрабатывающей техники", - говорится в сообщении компании.

Справка

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 брендов еды, в частности Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський", РябChick и другие. Совместно с партнерами-франчайзи компания открыла по всей Украине около 1300 магазинов и заведений по всей территории Украины: заведения Döner Маркет, магазины "Мʼясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".