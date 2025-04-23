Украинские концентраты в каждой десятой бутылке сока в мире – Коваль

Каждая десятая бутылка сока в мире изготовлена из фруктовых концентратов, произведенных в Украине. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.

Каждая 10 бутылка сока в мире изготовлена из украинских фруктовых концентратов. Производят их на заводах TBF Group. Один из них, находящийся во Львовской области, посетил лично

Как известно TBF Group - это украинская группа компаний, которая уже более 20 лет специализируется на переработке фруктов, овощей и ягод.

Первый завод компании был открыт еще в 2003 году, а сегодня их по всей Украине насчитывается 5. Поэтому TBF Group стали одним из крупнейших производителей концентрированных соков в Европе.

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Общий объем переработки сырья составляет около 300 тыс. тонн в сезон. Основными рынками сбыта продукции являются не только торговые продуктовые сети в Украине, но и страны ЕС и США

Большинство заводов компании построены по принципу green field, что дает возможность использовать передовые технологии производства и обеспечить высокий уровень энергоэффективности. Также все заводы группы имеют замкнутый цикл производства, что уменьшает уровень отходов до 0%.

Несмотря на войну владельцы не сдались, а наоборот масштабировались в новом направлении. Открыли завод по производству биоэтанола - Westnol. Первая линия была запущена в конце 2024 года. Объем производства составляет 4 500 м3 биоэтанола в месяц. В планах - увеличить этот показатель в год в четыре раза. Основным сырьем является зерно кукурузы, объем переработки которой составляет 11 500 тонн в месяц