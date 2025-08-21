Нічна тривога на Рівненщині тривала всю ніч: уламки пошкодили будинки, людей не зачепило
Київ • УНН
Рівненська область пережила затяжну повітряну тривогу, під час якої працювали сили ППО. Уламки збитих цілей пошкодили цивільні об’єкти, але обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Деталі
Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що ніч на Рівненщині минула під суцільний звук сирен. Сили протиповітряної оборони активно працювали, відбиваючи атаку.
На місцях інцидентів уже працюють відповідні служби – рятувальники ліквідують наслідки пожежі, комунальники перевіряють стан будівлі, а правоохоронці документують факти
Ситуація в регіоні залишається напруженою: у двох районах зранку знову оголошували повітряну тривогу. Обласна влада закликає мешканців не нехтувати сигналами та дбати про власну безпеку.
Нагадаємо
росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО знешкодила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".