546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 13749 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 42809 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 121599 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 60164 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 102913 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 270110 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85029 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78484 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 71157 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Нічна тривога на Рівненщині тривала всю ніч: уламки пошкодили будинки, людей не зачепило

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Рівненська область пережила затяжну повітряну тривогу, під час якої працювали сили ППО. Уламки збитих цілей пошкодили цивільні об’єкти, але обійшлося без постраждалих.

Нічна тривога на Рівненщині тривала всю ніч: уламки пошкодили будинки, людей не зачепило

У ніч проти четверга Рівненська область пережила затяжну повітряну тривогу. Робота сил ППО врятувала життя, проте уламки збитих цілей пошкодили цивільні об’єкти. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Деталі

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що ніч на Рівненщині минула під суцільний звук сирен. Сили протиповітряної оборони активно працювали, відбиваючи атаку.

На місцях інцидентів уже працюють відповідні служби – рятувальники ліквідують наслідки пожежі, комунальники перевіряють стан будівлі, а правоохоронці документують факти

- написав Коваль у Телеграм.

Ситуація в регіоні залишається напруженою: у двох районах зранку знову оголошували повітряну тривогу. Обласна влада закликає мешканців не нехтувати сигналами та дбати про власну безпеку.

Нагадаємо

росія атакувала Україну 574 дронами та 40 ракетами, включаючи 4 "Кинджали". Українська ППО знешкодила 546 безпілотників та 31 ракету, зокрема один "Кинджал".

Степан Гафтко

