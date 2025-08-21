$41.360.10
06:16 • 6570 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 13656 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 42730 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 121440 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 60099 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 102804 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 270018 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 85027 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78482 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71157 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Ночная тревога в Ровенской области длилась всю ночь: обломки повредили дома, людей не задело

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Ровенская область пережила затяжную воздушную тревогу, во время которой работали силы ПВО. Обломки сбитых целей повредили гражданские объекты, но обошлось без пострадавших.

Ночная тревога в Ровенской области длилась всю ночь: обломки повредили дома, людей не задело

В ночь на четверг Ровенская область пережила затяжную воздушную тревогу. Работа сил ПВО спасла жизни, однако обломки сбитых целей повредили гражданские объекты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Детали

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что ночь на Ровенщине прошла под сплошной звук сирен. Силы противовоздушной обороны активно работали, отражая атаку.

На местах инцидентов уже работают соответствующие службы – спасатели ликвидируют последствия пожара, коммунальщики проверяют состояние здания, а правоохранители документируют факты

- написал Коваль в Телеграм.

Ситуация в регионе остается напряженной: в двух районах утром снова объявляли воздушную тревогу. Областные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами и заботиться о собственной безопасности.

Напомним

Россия атаковала Украину 574 дронами и 40 ракетами, включая 4 "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 546 беспилотников и 31 ракету, в том числе один "Кинжал".

Степан Гафтко

