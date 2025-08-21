Ночная тревога в Ровенской области длилась всю ночь: обломки повредили дома, людей не задело
Киев • УНН
Ровенская область пережила затяжную воздушную тревогу, во время которой работали силы ПВО. Обломки сбитых целей повредили гражданские объекты, но обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.
Детали
Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что ночь на Ровенщине прошла под сплошной звук сирен. Силы противовоздушной обороны активно работали, отражая атаку.
На местах инцидентов уже работают соответствующие службы – спасатели ликвидируют последствия пожара, коммунальщики проверяют состояние здания, а правоохранители документируют факты
Ситуация в регионе остается напряженной: в двух районах утром снова объявляли воздушную тревогу. Областные власти призывают жителей не пренебрегать сигналами и заботиться о собственной безопасности.
Напомним
Россия атаковала Украину 574 дронами и 40 ракетами, включая 4 "Кинжала". Украинская ПВО обезвредила 546 беспилотников и 31 ракету, в том числе один "Кинжал".