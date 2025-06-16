Українське насіння офіційно визнають в ЄС: рішення підтримано Європарламентом

Європейський парламент та Рада ЄС офіційно визнали українську систему сертифікації насіння буряка, соняшнику, ріпака та сої такою, що відповідає нормам Європейського Союзу. Це рішення, відкриває Україні шлях до повноцінного експорту насіння до ЄС, що є важливим кроком євроінтеграції аграрного сектору. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, пише УНН.

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Як зазначається, Рада Європейського Союзу та Європейський парламент ухвалили рішення про визнання еквівалентності української системи сертифікації насіння буряка, соняшнику, ріпака та сої вимогам законодавства ЄС.

Це історичне рішення стало результатом багаторічної роботи українських органів влади спільно з асоціаціями та експертами аграрної галузі. Його прийнято та підтримано Європейським парламентом і Радою ЄС - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Нагадаємо

Раніше Рада Євросоюзу надала Україні та Молдові еквівалентності щодо вимог ЄС до польових перевірок і стандартів виробництва насіння. Це відкриває шлях для експорту українського та молдовського насіння на ринок ЄС.