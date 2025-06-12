ЄС відкрив ринок для кількох видів українського насіння: деталі

Рада Євросоюзу надала Україні та Молдові еквівалентності щодо вимог ЄС до польових перевірок і стандартів виробництва насіння. Це відкриває шлях для експорту українського та молдовського насіння на ринок ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Раду ЄС.

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Згідно з ухваленим документом, ЄС визнає еквівалентність для насіння низки культур, виробленого й сертифікованого в Україні, а також для насіння кормових культур, вирощеного та офіційно сертифікованого в Молдові. Це означає, що насіння, вирощене у двох країнах, відповідає європейським вимогам за якістю, характеристиками та процедурою контролю.

Зокрема, рішення надає еквівалентність насіння буряка, соняшнику, брукви та сої, виробленого та сертифікованого в Україні, а також насіння кормових рослин, виробленого в Республіці Молдова та офіційно сертифікованого її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться. Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті ж гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС - йдеться у повідомленні.

Це рішення дозволить українським і молдовським виробникам насіння виходити на європейський ринок на тих самих умовах, що й постачальники з країн-членів ЄС.

У свою чергу, компанії в ЄС отримають змогу диверсифікувати географію свого насіннєвого виробництва та гарантувати безперервність постачання високоякісного насіння.

Рішення є технічною імплементацією положень чинного законодавства і вносить зміни до рішення Ради 2003/17/ЄС, яке встановлює правила еквівалентності для країн, що не входять до Євросоюзу.

Документ набуде чинності через 20 днів після його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС.

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