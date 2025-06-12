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ЄС відкрив ринок для кількох видів українського насіння: деталі

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Рада ЄС визнала еквівалентність українського та молдовського насіння вимогам ЄС. Це дозволить експортувати насіння соняшнику, сої, буряка та кормових культур на ринок ЄС.

ЄС відкрив ринок для кількох видів українського насіння: деталі

Рада Євросоюзу надала Україні та Молдові еквівалентності щодо вимог ЄС до польових перевірок і стандартів виробництва насіння. Це відкриває шлях для експорту українського та молдовського насіння на ринок ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Раду ЄС.

Деталі

Згідно з ухваленим документом, ЄС визнає еквівалентність для насіння низки культур, виробленого й сертифікованого в Україні, а також для насіння кормових культур, вирощеного та офіційно сертифікованого в Молдові. Це означає, що насіння, вирощене у двох країнах, відповідає європейським вимогам за якістю, характеристиками та процедурою контролю.

Зокрема, рішення надає еквівалентність насіння буряка, соняшнику, брукви та сої, виробленого та сертифікованого в Україні, а також насіння кормових рослин, виробленого в Республіці Молдова та офіційно сертифікованого її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться. Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті ж гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС

- йдеться у повідомленні.

Це рішення дозволить українським і молдовським виробникам насіння виходити на європейський ринок на тих самих умовах, що й постачальники з країн-членів ЄС.

У свою чергу, компанії в ЄС отримають змогу диверсифікувати географію свого насіннєвого виробництва та гарантувати безперервність постачання високоякісного насіння.

Рішення є технічною імплементацією положень чинного законодавства і вносить зміни до рішення Ради 2003/17/ЄС, яке встановлює правила еквівалентності для країн, що не входять до Євросоюзу.

Документ набуде чинності через 20 днів після його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Нагадаємо

Україна готується повернутися до режиму угоди про асоціацію з ЄС, ратифікованої у 2017 році. З 6 червня імпорт української сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу більше не регулюється "Автономними торговельними заходами" (ATM), запровадженими Брюсселем у 2022 році для підтримки зусиль Києва протистояти московській агресії.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаАгроновини
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