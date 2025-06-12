ЕС открыл рынок для нескольких видов украинских семян: детали

Совет Евросоюза предоставил Украине и Молдове эквивалентности по требованиям ЕС к полевым проверкам и стандартам производства семян. Это открывает путь для экспорта украинских и молдавских семян на рынок ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Совет ЕС.

Детали

Согласно принятому документу, ЕС признает эквивалентность для семян ряда культур, выращенных и сертифицированных в Украине, а также для семян кормовых культур, выращенных и официально сертифицированных в Молдове. Это означает, что семена, выращенные в двух странах, отвечают европейским требованиям по качеству, характеристикам и процедуре контроля.

В частности, решение предоставляет эквивалентность семян свеклы, подсолнечника, брюквы и сои, произведенных и сертифицированных в Украине, а также семян кормовых растений, произведенных в Республике Молдова и официально сертифицированных ее органами, а также соответствующим полевым проверкам, проводимым. Эквивалентность подтверждает, что национальные процедуры двух стран предлагают те же гарантии относительно характеристик семян и правил экспертизы, идентификации и контроля семян, что и те, которые применяются к семенам, собранным в ЕС - говорится в сообщении.

Это решение позволит украинским и молдавским производителям семян выходить на европейский рынок на тех же условиях, что и поставщики из стран-членов ЕС.

В свою очередь, компании в ЕС смогут диверсифицировать географию своего семенного производства и гарантировать непрерывность поставок высококачественных семян.

Решение является технической имплементацией положений действующего законодательства и вносит изменения в решение Совета 2003/17/ЕС, которое устанавливает правила эквивалентности для стран, не входящих в Евросоюз.

Документ вступит в силу через 20 дней после его официальной публикации в Официальном журнале ЕС.

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Напомним

Украина готовится вернуться к режиму соглашения об ассоциации с ЕС, ратифицированного в 2017 году. С 6 июня импорт украинской сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз больше не регулируется "Автономными торговыми мерами" (ATM), введенными Брюсселем в 2022 году для поддержки усилий Киева противостоять московской агрессии.