Минэкономики о квотах ЕС: торговля остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции

Между Украиной и ЕС режим свободной торговли сохраняется. Перестает действовать только дополнительная либерализация со стороны ЕС в виде автономных торговых мер. Это означает, что вся торговля и дальше остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции, на которые действуют тарифные квоты. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Режим свободной торговли между ЕС и Украиной сохраняется. Перестает действовать только дополнительная либерализация со стороны ЕС в виде автономных торговых мер. К сожалению, по состоянию на сегодня не реализован еще сценарий, который закладывала Европейская Комиссия год назад – переход от автономных торговых мер к обновленному и более либерализованному соглашению о свободной торговле. Активные переговоры продолжаются именно сейчас и есть стремление завершить эту работу в ближайшие дни - написала Свириденко.

По ее словам, отсутствие уступок со стороны ЕС по пересмотру квот затрагивает торговлю объемом в 3,5 млрд долл. и может уменьшить выручку на 800 млн. долл.

Но это худший и черный сценарий. В мире торговли окончательный эффект всегда иной - отметила Свириденко.

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Так что же будет означать переход к режиму торговли 2021 года?

Что вся торговля и дальше остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции, на которые действуют тарифные квоты. Опыт торговли без ограничений показал, что в 17 из 40 тарифных квот объемы торговли больше, чем тарифная квота уровня 2021 года. Поэтому для 23 товаров восстановление квот не станет ограничением — например чеснок, которого за квоты в 500 тонн мы экспортировали в объеме 235 тонн в прошлом году - пояснила Свириденко.

Она отметила, что даже в этих товарах восстановление квот лишь частично повлияет на объемы торговли.

В частности экспорт кукурузы в ЕС и до 2022 года достигал рекордных 14 млн тонн при формальной квоте в 650 тысяч тонн. Это связано с тем, что ЕС не применяет пошлины на импорт кукурузы вообще (кроме российской кукурузы). Такой товар как мед экспортируется также и с уплатой пошлины — этот феномен известен с первого же года применения соглашения о свободной торговле. Пшеница имеет глобальный спрос - рассказала Свириденко.

Также по ее словам, существуют товары, для которых восстановление тарифных квот будет уменьшением экспорта и наиболее показательным является экспорт сахара, квота на который составляет 20 тысяч тонн при экспорте в прошлом году в 311 тысяч тонн.

Что происходит сегодня в торговле

Фактических изменений не заметят даже экспортеры чувствительной продукции, ведь ЕС "обнулил" подсчет объемов для квотированных товаров и начал отсчет заново. Конечно, уже через 2 месяца для таких товаров как сухое молоко или томатная паста могут возникнуть проблемы с доступом на рынок. Поэтому так важно завершить переговоры об увеличении и устранении квот в ближайшие дни - написала Свириденко.

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Дополнение

Европейская комиссия утвердила объем квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

На рынок ЕС Украина сможет поставить в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в режиме 7 из 12 (7/12) месяцев года пшеницу, муку - 583,33 тыс. тонны, кукурузу - 379,167 тыс. тонны, ячмень - 204,167 тыс. тонн.

Ограничение будет касаться мяса птицы, которых разрешено поставить 52,511 тыс. тонн, которые в свою очередь разделены следующим образом: 4/7 количества за период 6 июня по 30 сентября и 3/7 от количества за период с 1 октября по 31 декабря. Аналогичный сценарий поставки продукции предусмотрен для говядины, экспорт которой ограничен 7 тыс. тонн и яиц, объем поставки которых должен составить 3500 тонн.