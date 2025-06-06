Минэкономики о квотах ЕС: торговля остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив
13:00 • 6826 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

11:45 • 27718 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

07:51 • 33489 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 52748 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 97321 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 148066 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 110270 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 98565 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 90936 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 66345 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4м/с
44%
750мм
Популярные новости

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

6 июня, 03:23 • 53751 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

6 июня, 03:29 • 46788 просмотра

В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов

6 июня, 04:09 • 25759 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 30904 просмотра

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post

11:38 • 11836 просмотра
публикации

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

13:00 • 6870 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

11:45 • 27754 просмотра

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 104546 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 190711 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 197430 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Сергей Марченко

Актуальные места

Украина

Киев

Тернополь

Молдова

Лондон

Реклама
УНН Lite

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 31555 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 125627 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 89518 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 131920 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 356055 просмотра
Актуальное

Instagram

Шахед-136

Вашингтон Пост

Ми-8

Ми-24

Минэкономики о квотах ЕС: торговля остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Режим свободной торговли между Украиной и ЕС сохраняется, но дополнительные льготы отменены. Будут действовать тарифные квоты на 40 категорий агропродукции, что может уменьшить выручку на $800 млн.

Минэкономики о квотах ЕС: торговля остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции

Между Украиной и ЕС режим свободной торговли сохраняется. Перестает действовать только дополнительная либерализация со стороны ЕС в виде автономных торговых мер. Это означает, что вся торговля и дальше остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции, на которые действуют тарифные квоты. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Режим свободной торговли между ЕС и Украиной сохраняется. Перестает действовать только дополнительная либерализация со стороны ЕС в виде автономных торговых мер. К сожалению, по состоянию на сегодня не реализован еще сценарий, который закладывала Европейская Комиссия год назад – переход от автономных торговых мер к обновленному и более либерализованному соглашению о свободной торговле. Активные переговоры продолжаются именно сейчас и есть стремление завершить эту работу в ближайшие дни

- написала Свириденко.

По ее словам, отсутствие уступок со стороны ЕС по пересмотру квот затрагивает торговлю объемом в 3,5 млрд долл. и может уменьшить выручку на 800 млн. долл.

Но это худший и черный сценарий. В мире торговли окончательный эффект всегда иной

- отметила Свириденко.

Продолжаются сложные переговоры по торговым квотам с ЕС - Шмыгаль06.06.25, 12:25 • 1438 просмотров

Так что же будет означать переход к режиму торговли 2021 года?

Что вся торговля и дальше остается свободной, за исключением 40 категорий аграрной продукции, на которые действуют тарифные квоты. Опыт торговли без ограничений показал, что в 17 из 40 тарифных квот объемы торговли больше, чем тарифная квота уровня 2021 года. Поэтому для 23 товаров восстановление квот не станет ограничением — например чеснок, которого за квоты в 500 тонн мы экспортировали в объеме 235 тонн в прошлом году - пояснила Свириденко.

Она отметила, что даже в этих товарах восстановление квот лишь частично повлияет на объемы торговли.

В частности экспорт кукурузы в ЕС и до 2022 года достигал рекордных 14 млн тонн при формальной квоте в 650 тысяч тонн. Это связано с тем, что ЕС не применяет пошлины на импорт кукурузы вообще (кроме российской кукурузы). Такой товар как мед экспортируется также и с уплатой пошлины — этот феномен известен с первого же года применения соглашения о свободной торговле. Пшеница имеет глобальный спрос - рассказала Свириденко.

Также по ее словам, существуют товары, для которых восстановление тарифных квот будет уменьшением экспорта и наиболее показательным является экспорт сахара, квота на который составляет 20 тысяч тонн при экспорте в прошлом году в 311 тысяч тонн.

Что происходит сегодня в торговле

Фактических изменений не заметят даже экспортеры чувствительной продукции, ведь ЕС "обнулил" подсчет объемов для квотированных товаров и начал отсчет заново. Конечно, уже через 2 месяца для таких товаров как сухое молоко или томатная паста могут возникнуть проблемы с доступом на рынок. Поэтому так важно завершить переговоры об увеличении и устранении квот в ближайшие дни

- написала Свириденко.

НБУ оценил потери экспорта в этом году из-за возвращения на довоенный режим торговли с ЕС05.06.25, 16:04 • 2272 просмотра

Дополнение

Европейская комиссия утвердила объем квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

На рынок ЕС Украина сможет поставить в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в режиме 7 из 12 (7/12) месяцев года пшеницу, муку - 583,33 тыс. тонны, кукурузу - 379,167 тыс. тонны, ячмень - 204,167 тыс. тонн.

Ограничение будет касаться мяса птицы, которых разрешено поставить 52,511 тыс. тонн, которые в свою очередь разделены следующим образом: 4/7 количества за период 6 июня по 30 сентября и 3/7 от количества за период с 1 октября по 31 декабря. Аналогичный сценарий поставки продукции предусмотрен для говядины, экспорт которой ограничен 7 тыс. тонн и яиц, объем поставки которых должен составить 3500 тонн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономикаНовости Мира
Юлия Свириденко
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9