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Мінекономіки про квоти ЄС: торгівля лишається вільною, за винятком 40 категорій аграрної продукції

Київ • УНН

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Режим вільної торгівлі між Україною та ЄС зберігається, але додаткові пільги скасовано. Діятимуть тарифні квоти на 40 категорій агропродукції, що може зменшити виручку на $800 млн.

Мінекономіки про квоти ЄС: торгівля лишається вільною, за винятком 40 категорій аграрної продукції

Між Україною та ЄС режим вільної торгівлі зберігається. Перестає діяти лише додаткова лібералізація з боку ЄС у вигляді автономних торгових заходів. Це означає, що вся торгівля і далі лишається вільною, за винятком 40 категорій аграрної продукції, на які діють тарифні квоти. Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Режим вільної торгівлі між ЄС і Україною зберігається. Перестає діяти лише додаткова лібералізація з боку ЄС у вигляді автономних торгових заходів. На жаль, станом на сьогодні не реалізований ще сценарій, який закладала Європейська Комісія рік тому – перехід від автономних торгових заходів до оновленої і більш лібералізованої угоди про вільну торгівлю. Активні переговори тривають саме зараз і є прагнення завершити цю роботу найближчими днями

- написала Свириденко.

За її словами, відсутність поступок з боку ЄС щодо перегляду квот зачіпає торгівлю обсягом у 3,5 млрд дол. і може зменшити виручку на 800 млн. дол.

Але це найгірший і чорний сценарій. У світі торгівлі остаточний ефект завжди інакший

- зазначила Свириденко.

Тривають складні переговори щодо торгових квот з ЄС - Шмигаль06.06.25, 12:25 • 1492 перегляди

То що ж означатиме перехід до режиму торгівлі 2021 року?

Що вся торгівля і далі лишається вільною, за винятком 40 категорій аграрної продукції, на які діють тарифні квоти. Досвід торгівлі без обмежень показав, що в 17 з 40 тарифних квот обсяги торгівлі більші, ніж тарифна квота рівня 2021 року. Тому для 23 товарів відновлення квот не стане обмеженням — наприклад часник, якого за квоти у 500 тонн ми експортували в обсязі 235 тонн минулого року - пояснила Свириденко.

Вона зазначила, що навіть в цих товарах відновлення квот лише частково вплине на обсяги торгівлі.

Зокрема експорт кукурудзи в ЄС і до 2022 року сягав рекордних 14 млн тонн за формальної квоти в 650 тисяч тонн. Це пов’язано із тим, що ЄС не застосовує мита на імпорт кукурудзи взагалі (крім російської кукурудзи). Такий товар як мед експортується також і зі сплатою мита — цей феномен відомий від першого ж року застосування угоди про вільну торгівлю. Пшениця має глобальний попит - розповіла Свириденко.

Також за її словами, існують товари, для яких відновлення тарифних квот буде зменшенням експорту і найбільш показовим є експорт цукру, квота на який становить 20 тисяч тонн при експорті минулого року у 311 тисяч тонн.

Що відбувається сьогодні у торгівлі

Фактичних змін не помітять навіть експортери чутливої продукції, адже ЄС "обнулив" підрахунок обсягів для квотованих товарів і почав відлік наново. Звісно, вже за 2 місяці для таких товарів як сухе молоко чи томатна паста можуть виникнути проблеми з доступом на ринок. Тому так важливо завершити переговори про збільшення та усунення квот найближчими днями

- написала Свириденко.

НБУ оцінив втрати експорту у цьому році через повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС05.06.25, 16:04 • 2276 переглядiв

Доповнення

Європейська комісія затвердила обсяг квот на українську сільськогосподарську продукцію, які будуть діяти з 6 червня й до кінця 2025 року в рамках угоди про поглиблену й всеосяжну зону вільної торгівлі.

На ринок ЄС Україна зможе поставити в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 (7/12) місяців року пшеницю, борошно - 583,33 тис. тонни, кукурудзу - 379,167 тис. тонни, ячмінь - 204,167 тис. тонн.

Обмеження стосуватиметься м'яса птиці, яких дозволено поставити 52,511 тис. тонн, які в свою чергу розділені наступним чином: 4/7 кількості за період 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за період з 1 жовтня по 31 грудня. Аналогічний сценарій постачання продукції передбачено для яловичини, експорт якої обмежено 7 тис. тонн та яєць, обсяг поставки яких має становити 3500 тонн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Свириденко Юлія Анатоліївна
Європейська комісія
Європейський Союз
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