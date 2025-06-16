Украинские семена официально признают в ЕС: решение поддержано Европарламентом

Европейский парламент и Совет ЕС официально признали украинскую систему сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои соответствующей нормам Европейского Союза. Это решение открывает Украине путь к полноценному экспорту семян в ЕС, что является важным шагом евроинтеграции аграрного сектора. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Как отмечается, Совет Европейского Союза и Европейский парламент приняли решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои требованиям законодательства ЕС.

Это историческое решение стало результатом многолетней работы украинских органов власти совместно с ассоциациями и экспертами аграрной отрасли. Оно принято и поддержано Европейским парламентом и Советом ЕС