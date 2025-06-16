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Украинские семена официально признают в ЕС: решение поддержано Европарламентом

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Европарламент и Совет ЕС признали украинскую систему сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои эквивалентной нормам ЕС. Это открывает путь к полноценному экспорту семян в ЕС.

Украинские семена официально признают в ЕС: решение поддержано Европарламентом

Европейский парламент и Совет ЕС официально признали украинскую систему сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои соответствующей нормам Европейского Союза. Это решение открывает Украине путь к полноценному экспорту семян в ЕС, что является важным шагом евроинтеграции аграрного сектора. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Совет Европейского Союза и Европейский парламент приняли решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои требованиям законодательства ЕС.

Это историческое решение стало результатом многолетней работы украинских органов власти совместно с ассоциациями и экспертами аграрной отрасли. Оно принято и поддержано Европейским парламентом и Советом ЕС

- подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Напомним

Ранее Совет Евросоюза предоставил Украине и Молдове эквивалентность относительно требований ЕС к полевым проверкам и стандартам производства семян. Это открывает путь для экспорта украинских и молдавских семян на рынок ЕС.

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаАгроновости
Виталий Коваль
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Украина
Молдова
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