Украинские семена официально признают в ЕС: решение поддержано Европарламентом
Киев • УНН
Европарламент и Совет ЕС признали украинскую систему сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои эквивалентной нормам ЕС. Это открывает путь к полноценному экспорту семян в ЕС.
Европейский парламент и Совет ЕС официально признали украинскую систему сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои соответствующей нормам Европейского Союза. Это решение открывает Украине путь к полноценному экспорту семян в ЕС, что является важным шагом евроинтеграции аграрного сектора. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, Совет Европейского Союза и Европейский парламент приняли решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои требованиям законодательства ЕС.
Это историческое решение стало результатом многолетней работы украинских органов власти совместно с ассоциациями и экспертами аграрной отрасли. Оно принято и поддержано Европейским парламентом и Советом ЕС
Напомним
Ранее Совет Евросоюза предоставил Украине и Молдове эквивалентность относительно требований ЕС к полевым проверкам и стандартам производства семян. Это открывает путь для экспорта украинских и молдавских семян на рынок ЕС.