38 конопляних бізнесів зареєструвалися в електронній системі в Україні: половина вже зайнялася сівбою
Київ • УНН
З 10 березня в Україні працює електронна система єКоноплі. Зареєстровано 38 суб’єктів, 16 з яких висіяли 1 251 га конопель.
В Україні в спеціалізованій електронній системі "єКоноплі" зареєструвалися 38 конопляних бізнесів, 16 з них уже зайнялася сівбою, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у вівторок у Telegram, пише УНН.
Електронна система єКоноплі - працює. З початку її запуску (10 березня) там уже зареєстровано 38 суб’єктів, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей
Зі слів міністра, на сьогодні 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. "З них 16 уже висіяли 1 251 га", - повідомив голова Мінагрополітики.
Нагадаємо
З 10 березня 2025 року в Україні запустили електронну систему "єКоноплі". Через неї юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі, вказував міністр.