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38 конопляных бизнесов зарегистрировались в электронной системе в Украине: половина уже занялись посевом

Киев • УНН

 • 230 просмотра

С 10 марта в Украине работает электронная система еКонопли. Зарегистрировано 38 субъектов, 16 из которых высеяли 1 251 га конопли.

38 конопляных бизнесов зарегистрировались в электронной системе в Украине: половина уже занялись посевом

В Украине в специализированной электронной системе "єКоноплі" зарегистрировались 38 конопляных бизнесов, 16 из них уже занялись посевом, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль во вторник в Telegram, пишет УНН.

Электронная система єКоноплі - работает. С начала ее запуска (10 марта) там уже зарегистрировано 38 субъектов, которые занимаются выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей

- сообщил Коваль.

По словам министра, на сегодня 27 субъектов зарегистрировали плановую площадь посевов на 595 земельных участках площадью 3 258 га. "Из них 16 уже высеяли 1 251 га", - сообщил глава Минагрополитики.

Напомним

С 10 марта 2025 года в Украине запустили электронную систему "єКоноплі". Через нее юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленных конопель, смогут работать в удобной цифровой системе, указывал министр.

Юлия Шрамко

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