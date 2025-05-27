38 конопляных бизнесов зарегистрировались в электронной системе в Украине: половина уже занялись посевом
Киев • УНН
С 10 марта в Украине работает электронная система еКонопли. Зарегистрировано 38 субъектов, 16 из которых высеяли 1 251 га конопли.
В Украине в специализированной электронной системе "єКоноплі" зарегистрировались 38 конопляных бизнесов, 16 из них уже занялись посевом, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль во вторник в Telegram, пишет УНН.
Электронная система єКоноплі - работает. С начала ее запуска (10 марта) там уже зарегистрировано 38 субъектов, которые занимаются выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей
По словам министра, на сегодня 27 субъектов зарегистрировали плановую площадь посевов на 595 земельных участках площадью 3 258 га. "Из них 16 уже высеяли 1 251 га", - сообщил глава Минагрополитики.
Напомним
С 10 марта 2025 года в Украине запустили электронную систему "єКоноплі". Через нее юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленных конопель, смогут работать в удобной цифровой системе, указывал министр.