Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых

Двое преступников, причастных к всемирно известному ограблению Лувра, были арестованы в субботу вечером. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.

Недели интенсивных поисков было достаточно, чтобы ликвидировать первую часть команды, которая в минувшее воскресенье ограбила Лувр. По нашей информации, двое преступников, причастных к этому всемирно известному ограблению, были арестованы в субботу вечером - говорится в сообщении.

Детали

Как пишет издание, один был арестован в Руасси, когда он готовился к посадке на рейс в Алжир. Операцию провела около 22:00 Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB), которая вела расследование, при поддержке сотрудников пограничной полиции. В то же время второго преступника также арестовала судебная полиция Парижа в Сен-Сен-Дени.

Однако, как отмечает Le Figaro, восемь драгоценностей французской короны стоимостью 88 миллионов евро по состоянию на утро воскресенья все еще не были найдены.

Лувр перевез некоторые драгоценности после дерзкого ограбления

Напомним

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении в Лувре, что привело к закрытию музея на весь день.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что "крупное ограбление" Лувра продолжалось в течение семи минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник".

Из музея похитили восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" стоимость. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции.

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что похищенные ценности из Лувра обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут. Сейчас продолжается расследование под руководством прокуратуры Парижа.

22 октября, через три дня после дерзкого преступления, Лувр возобновил работу.