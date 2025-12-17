$42.180.06
20:01 • 2204 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
15:43 • 11057 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 19497 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 36144 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 25261 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 22964 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 21389 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21730 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18685 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28186 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Графіки відключень електроенергії
Гімалайська "водяна бомба": Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі на річці Ярлунг Цангпо в Тибеті вартістю $168 мільярдів. Проєкт, що вироблятиме 300 мільярдів кВт-год щорічно, втричі перевищить потужність греблі "Три ущелини" та викликає занепокоєння Індії та Бангладеш.

Гімалайська "водяна бомба": Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі

У Тибеті стартував найамбітніший інфраструктурний проєкт Китаю вартістю 168 мільярдів доларів. Гідроенергетична система на річці Ярлунг Цангпо (нижня течія Брахмапутри) за планом вироблятиме 300 мільярдів кВт-год щорічно. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.

Деталі

Потужність майбутньої ГЕС втричі перевищуватиме потужність нинішнього рекордсмена – греблі "Три ущелини". Проєкт, офіційно розпочатий у липні під кодовою назвою "YX", Сі Цзіньпін назвав стратегічним пріоритетом для енергетичної безпеки.

Інженерний виклик та екологічні ризики

Конструкція передбачає складну систему тунелів крізь гори, що дозволить використовувати перепад висоти у 2000 метрів. 

Це найдосконаліша, найінноваційніша система гребель, яку коли-небудь бачила планета 

– зазначив Браян Ейлер із Стімсон-центру. 

Водночас він попередив, що проєкт є "найризикованішим та потенційно найнебезпечнішим", оскільки будівництво загрожує унікальній екосистемі Гімалаїв та вимагає масового переселення корінних тибетців.

Геополітична напруга та таємничість

Пекін тримає деталі будівництва в секреті, що викликає занепокоєння в Індії та Бангладеш. В індійських медіа проєкт уже охрестили "водяною бомбою", оскільки контроль над верхів'ям річки дає Китаю важелі впливу на водну безпеку всього регіону. 

Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17.12.25, 14:18 • 14653 перегляди

Аналітики наголошують, що ГЕС розташована впритул до спірного кордону, що робить її не лише енергетичним, а й військово-політичним об'єктом.

Проєкт пройшов десятиліття поглиблених досліджень та впроваджено ретельні заходи щодо інженерної безпеки та екологічного захисту 

– підкреслює китайське МЗС. 

Попри заперечення Пекіна, супутникові знімки вже зафіксували масштабне будівництво доріг, мостів та складів вибухівки у раніше недоступному високогір'ї.

Рекультивація Грибовицького полігону на завершальному етапі: виконано 87% робіт10.12.25, 18:13 • 2986 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Електроенергія
Дональд Трамп
Індія
Бангладеш
Сі Цзіньпін