Гімалайська "водяна бомба": Китай розпочав будівництво найпотужнішої гірської ГЕС у світі

У Тибеті стартував найамбітніший інфраструктурний проєкт Китаю вартістю 168 мільярдів доларів. Гідроенергетична система на річці Ярлунг Цангпо (нижня течія Брахмапутри) за планом вироблятиме 300 мільярдів кВт-год щорічно. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.

Деталі

Потужність майбутньої ГЕС втричі перевищуватиме потужність нинішнього рекордсмена – греблі "Три ущелини". Проєкт, офіційно розпочатий у липні під кодовою назвою "YX", Сі Цзіньпін назвав стратегічним пріоритетом для енергетичної безпеки.

Інженерний виклик та екологічні ризики

Конструкція передбачає складну систему тунелів крізь гори, що дозволить використовувати перепад висоти у 2000 метрів.

Це найдосконаліша, найінноваційніша система гребель, яку коли-небудь бачила планета – зазначив Браян Ейлер із Стімсон-центру.

Водночас він попередив, що проєкт є "найризикованішим та потенційно найнебезпечнішим", оскільки будівництво загрожує унікальній екосистемі Гімалаїв та вимагає масового переселення корінних тибетців.

Геополітична напруга та таємничість

Пекін тримає деталі будівництва в секреті, що викликає занепокоєння в Індії та Бангладеш. В індійських медіа проєкт уже охрестили "водяною бомбою", оскільки контроль над верхів'ям річки дає Китаю важелі впливу на водну безпеку всього регіону.

Аналітики наголошують, що ГЕС розташована впритул до спірного кордону, що робить її не лише енергетичним, а й військово-політичним об'єктом.

Проєкт пройшов десятиліття поглиблених досліджень та впроваджено ретельні заходи щодо інженерної безпеки та екологічного захисту – підкреслює китайське МЗС.

Попри заперечення Пекіна, супутникові знімки вже зафіксували масштабне будівництво доріг, мостів та складів вибухівки у раніше недоступному високогір'ї.

