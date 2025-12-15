Гібриди та плагін-гібриди захоплюють ринок: набирають обертів у США, а в Європі вже найпопулярніші

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Ексклюзив
13:38 • 504 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 5812 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 12029 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 15126 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 16844 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 18747 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 17860 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 18664 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24463 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 33248 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
82%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15 грудня, 04:27 • 10807 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 20280 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 26152 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 12020 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 9980 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 484 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 524 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 10205 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 72658 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 89085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 19654 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 37018 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 38470 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 42970 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 77706 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Washington Post
Опалення

Гібриди та плагін-гібриди захоплюють ринок: набирають обертів у США, а в Європі вже найпопулярніші

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Гібриди та плагін-гібриди стрімко нарощують продажі, витісняючи бензинові авто. У США 22% проданих легковиків у першому кварталі цього року були гібридами, а в Європі вони вже найпопулярніші, займаючи 35% ринку.

Гібриди та плагін-гібриди захоплюють ринок: набирають обертів у США, а в Європі вже найпопулярніші

2025 рік був важливим для гібридів і плагін-гібридів і очікується, що 2026-й буде ще більш значущим, пише InsideEVs, передає УНН.

Деталі

У першому кварталі цього року близько 22% проданих у США легкових автомобілів становили гібриди або плагін-гібриди, порівняно з приблизно 18% у першому кварталі 2024 року, згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA). Можливо, люди не масово переходять на електромобілі, але вони віддають перевагу варіантам з акумуляторним живленням, а не автомобілям із повністю бензиновим двигуном.

У США традиційні гібриди набагато популярніші за плагін-гібриди, хоча в інших частинах світу ситуація інша. У третьому кварталі продажі традиційних гібридів - які мають бензиновий двигун, невеликий електродвигун та невелику високовольтну батарею - зросли на 20% у США порівняно з тим же періодом минулого року, згідно з даними аналітичної компанії PwC.

Тим часом продажі плагін-гібридів (PHEV) - автомобілів з більш ємною батареєю і потужнішим електродвигуном - у третьому кварталі зросли всього на 3%. Але це лише верхівка айсберга, оскільки автомобільні компанії поспішають заповнити потенційну нішу, яку залишили електромобілі, зазначає видання.

Ще більш вражаючі дані спостерігаються у Європі. Гібриди зараз є найпопулярнішим типом нових автомобілів на цьому ринку, займаючи 35% ринку. Разом з плагін-гібридами вони перевершили продажі автомобілів виключно з бензиновими або дизельними двигунами. А в Китаї, попри значне лідерство в сегменті електромобілів, продаж гібридів зростає, оскільки покупці за межами міст стикаються з тими ж проблемами зарядки, що й решта.

Деякі автовиробники ставили перед собою амбітні цілі стати повністю електричними брендами до 2030, 2035 або пізніше. Зіткнувшись із суворою реальністю ринку, багато хто відступив, відклавши або скасувавши випуск нових електромобілів. Зараз вони шукають способи залучити покупців, пропонуючи більше гібридних і плагін-гібридних автомобілів.

Це хороші новини, принаймні поки що. Купівля гібридного автомобіля може значно знизити витрати на бензин у порівнянні зі старим бензиновим автомобілем.

Porsche, Kia, Hyundai, Volvo, Nissan, Honda та інші мають серйозні плани інвестувати багато грошей у нові електрифіковані силові агрегати, які легко вставити в існуючі автомобільні платформи. Toyota робить це надзвичайно добре вже понад десять років, і вона не збирається зупинятися найближчим часом, оскільки хоче продати якомога більше гібридів, плагін-гібридів та електромобілів. Toyota мала вражаючий рік продажів у США завдяки силі своєї гібридної лінійки, і тепер багато інших автовиробників намагаються наслідувати її приклад.

Тож, варто очікувати, що 2026-й буде повний новин, пов'язаних з гібридними і плагін-гібридними автомобілями. 

Технології розвиваються надзвичайно швидко, і скоро з'являться електромобілі вартістю 25 000 доларів або навіть дешевше, що дозволить більшій кількості людей сісти за кермо автомобіля без бензину. Очікується також, що до кінця десятиліття широкого поширення набудуть твердотільні батареї, які дозволять збільшити запас ходу, а деякі компанії вже досягли успіху у створенні ще ефективніших двигунів внутрішнього згоряння, пише видання.

Український автопарк поповнився 11 тисячами електромобілів у листопаді 2025 року - статистика15.12.25, 08:45 • 1958 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Техніка
Енергетика
Тренд
Бренд
Porsche
Електроенергія
Hyundai
Toyota
Nissan
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки