Гібриди та плагін-гібриди захоплюють ринок: набирають обертів у США, а в Європі вже найпопулярніші

2025 рік був важливим для гібридів і плагін-гібридів і очікується, що 2026-й буде ще більш значущим, пише InsideEVs, передає УНН.

Деталі

У першому кварталі цього року близько 22% проданих у США легкових автомобілів становили гібриди або плагін-гібриди, порівняно з приблизно 18% у першому кварталі 2024 року, згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA). Можливо, люди не масово переходять на електромобілі, але вони віддають перевагу варіантам з акумуляторним живленням, а не автомобілям із повністю бензиновим двигуном.

У США традиційні гібриди набагато популярніші за плагін-гібриди, хоча в інших частинах світу ситуація інша. У третьому кварталі продажі традиційних гібридів - які мають бензиновий двигун, невеликий електродвигун та невелику високовольтну батарею - зросли на 20% у США порівняно з тим же періодом минулого року, згідно з даними аналітичної компанії PwC.

Тим часом продажі плагін-гібридів (PHEV) - автомобілів з більш ємною батареєю і потужнішим електродвигуном - у третьому кварталі зросли всього на 3%. Але це лише верхівка айсберга, оскільки автомобільні компанії поспішають заповнити потенційну нішу, яку залишили електромобілі, зазначає видання.

Ще більш вражаючі дані спостерігаються у Європі. Гібриди зараз є найпопулярнішим типом нових автомобілів на цьому ринку, займаючи 35% ринку. Разом з плагін-гібридами вони перевершили продажі автомобілів виключно з бензиновими або дизельними двигунами. А в Китаї, попри значне лідерство в сегменті електромобілів, продаж гібридів зростає, оскільки покупці за межами міст стикаються з тими ж проблемами зарядки, що й решта.

Деякі автовиробники ставили перед собою амбітні цілі стати повністю електричними брендами до 2030, 2035 або пізніше. Зіткнувшись із суворою реальністю ринку, багато хто відступив, відклавши або скасувавши випуск нових електромобілів. Зараз вони шукають способи залучити покупців, пропонуючи більше гібридних і плагін-гібридних автомобілів.

Це хороші новини, принаймні поки що. Купівля гібридного автомобіля може значно знизити витрати на бензин у порівнянні зі старим бензиновим автомобілем.

Porsche, Kia, Hyundai, Volvo, Nissan, Honda та інші мають серйозні плани інвестувати багато грошей у нові електрифіковані силові агрегати, які легко вставити в існуючі автомобільні платформи. Toyota робить це надзвичайно добре вже понад десять років, і вона не збирається зупинятися найближчим часом, оскільки хоче продати якомога більше гібридів, плагін-гібридів та електромобілів. Toyota мала вражаючий рік продажів у США завдяки силі своєї гібридної лінійки, і тепер багато інших автовиробників намагаються наслідувати її приклад.

Тож, варто очікувати, що 2026-й буде повний новин, пов'язаних з гібридними і плагін-гібридними автомобілями.

Технології розвиваються надзвичайно швидко, і скоро з'являться електромобілі вартістю 25 000 доларів або навіть дешевше, що дозволить більшій кількості людей сісти за кермо автомобіля без бензину. Очікується також, що до кінця десятиліття широкого поширення набудуть твердотільні батареї, які дозволять збільшити запас ходу, а деякі компанії вже досягли успіху у створенні ще ефективніших двигунів внутрішнього згоряння, пише видання.

