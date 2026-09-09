ТОП бензинових авто серпня - які моделі найчастіше поповнювали автопарк України
Київ • УНН
У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі бензинових авто, на 2% менше за рік. Серед нових лідирувала Skoda Octavia, серед вживаних — Volkswagen Tiguan.
У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
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Зазначається, що із загальної кількості 1,9 тис. припало на нові авто (-14%), а 10,9 тис. – на вживані (без змін).
Серед нових автомобілів лідерство за кількістю реєстрацій у серпні здобули моделі Skoda та Hyundai. Натомість у сегменті імпортованих вживаних бензинових авто найбільший попит мали Volkswagen, Nissan та Audi.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1. SKODA Octavia — 221 од.
2. HYUNDAI Tucson — 173 од.
3. MAZDA CX5 — 120 од.
4. SKODA Kodiaq — 109 од.
5. SKODA Karoq — 93 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. VOLKSWAGEN Tiguan — 682 од.
2. NISSAN Rogue — 656 од.
3. VOLKSWAGEN Golf — 645 од.
4. AUDI Q5 — 583 од.
5. AUDI A4 — 342 од.
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