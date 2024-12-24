Автогигант Германии оптимизирует расходы: радикальные изменения в Volkswagen

Автогигант Volkswagen не закроет свои 3 завода, но сократит штаты на 35 000. Лидер автопрома Германии приспосабливается к новым реалиям, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Руководство крупнейшего автопроизводителя Европы предупреждало профсоюзы, что на предстоящих переговорах о новом тарифном соглашении речь пойдет вовсе не об очередном повышении зарплат, а о радикальном сокращении избыточных мощностей и, соответственно, штата.

Все из-за того, что немецкий автогигант оказался слишком большим в новых конкурентных условиях на мировом рынке. А потому столкнулся с резким снижением прибыльности.

После четырех безрезультатных попыток переговоров, которые сопровождались встречами руководства концерна с трудовым коллективом и двумя предупредительными забастовками, во время пятого раунда, длившегося в общей сложности 70 часов, был достигнут компромисс. Он свидетельствует как о глубине кризиса, в котором оказался концерн Volkswagen Group и особенно его основное подразделение, компания Volkswagen AG с брендом VW, так и о готовности обеих сторон, работодателя и трудового коллектива к кардинальным реформам.

Они согласовали действительно масштабные решения. Ни один из 10 автозаводов VW в Германии не будет закрыт, но количество сотрудников, составляющее сейчас более 120 000, уменьшится более чем на 35 000. Такое сокращение произойдет не сразу, а в течение пяти лет, до 2030 года. Поэтому никаких массовых увольнений в концерне Volkswagen не будет.

Руководство взяло обязательство провести «социально приемлемое» сокращение штатов. Это означает, что будут ликвидировать освобождающиеся места или, например, снизят количество учащихся на производстве. Одновременно уменьшатся и производственные мощности.

По словам председателя правления Volkswagen Group Оливера Блума, в среднесрочной перспективе Volkswagen сможет экономить в год около 15 млрд евро. Из них 4 млрд евро будут получены благодаря мерам, так или иначе связанным с персоналом. Ведь достигнутые договоренности предусматривают не только сокращение штата. Рабочие отказались от повышения зарплат, а примерно 4000 менеджеров урежут бонусы.

В результате в 2025 и 2026 годах они будут зарабатывать на 10% меньше, чем до сих пор, и в последующие три года зарплаты тоже окажутся меньше, чем раньше, сообщила газета Süddeutsche Zeitung, но Volkswagen это еще не подтвердил. Так что ведущий немецкий автостроитель взялся за решение сразу двух ключевых проблем автомобильной промышленности Германии, а это: лишние производственные мощности и высокие расходы на персонал.

О том, что сокращение автопрома ФРГ неизбежно, в сентябре предупреждал Институт немецкой экономики в Кельне (IW). Он опубликовал исследование, которое доказывало, что в 21-м веке центр мирового автомобилестроения переместился в Китай и в целом в Азию.

Напомним,

СМИ сообщают о возможном слиянии Nissan и Honda для создания новой холдинговой компании. Объединенная компания с Mitsubishi сможет продавать более 8 млн авто ежегодно, конкурируя с Toyota и Volkswagen.