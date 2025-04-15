Мел Кіпер молодший.

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22561 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144867 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130441 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132498 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129715 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130948 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194357 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77102 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164278 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116060 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Вночі ворог знову атакував Одещину, є пошкодження, але без жертв - Кіпер

російські ударні безпілотники вночі завдали удару по Одеській області, пошкодивши приватний будинок та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.

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Кіпер: опалювальний сезон на Одещині планують поступово завершувати

Опалювальний сезон в Одеській області буде поступово завершуватися з 31 березня у зв'язку з потеплінням.

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Через атаку рф на Одесу загинуло 14 людей, поранені 46 - Кіпер

Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик і рятувальник, а ще 46 отримали поранення, в тому числі 7 працівників служби з надзвичайних ситуацій.

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рф продовжує намагатися зірвати функціонування зернового коридору, але марно – Кіпер

росія продовжує здійснювати масовані атаки безпілотників на Одеську область, намагаючись порушити функціонування зернового коридору.

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Через атаку рф на Одещині пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури - Кіпер

Через російську атаку ударними безпілотниками було пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури в Одеській області та виникла пожежа, яку вдалося швидко загасити, обійшлося без жертв.

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Під завалами в Одесі знайшли 10-річного хлопчика - Кіпер

Рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика під завалами в Одесі.

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Удар по Одесі: кількість жертв зросла до 10, з-під завалів дістали немовля

Кількість загиблих в результаті атаки російського безпілотника на житловий будинок в Одесі зросла до 10 осіб: з-під завалів було витягнуто ще одне мертве немовля.

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"Формуємо економічну стійкість країни": Кіпер розповів деталі форуму за участі Президента

Форум "Зроблено в Україні" має на меті підтримати український бізнес та розвивати економіку країни шляхом запуску нової платформи для співпраці та програми кешбеку для вітчизняних товарів.

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росіяни тричі атакували Одещину дронами-камікадзе: поранено четверо людей

Російські війська тричі атакували Одеську область за допомогою безпілотників-камікадзе в ніч на 10 лютого, поранивши чотирьох людей.

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Екстренні служби Одещини оснастили сучасними "швидкими" - Кіпер

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Public Talk на Одещині: про що бізнес розповів першій віце-прем'єрці Свириденко та голові обладміністрації Кіперу

Про що бізнес розповів першій віце-прем'єрці Свириденко та голові обладміністрації Кіперу.

Економіка • 5 лютого, 06:22 • 34202 перегляди