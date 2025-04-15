Мел Кіпер молодший.

російські ударні безпілотники вночі завдали удару по Одеській області, пошкодивши приватний будинок та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Опалювальний сезон в Одеській області буде поступово завершуватися з 31 березня у зв'язку з потеплінням.
Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик і рятувальник, а ще 46 отримали
поранення, в тому числі 7 працівників служби з надзвичайних ситуацій.
росія продовжує здійснювати масовані атаки безпілотників на Одеську область, намагаючись порушити функціонування зернового коридору.
Через російську атаку ударними безпілотниками було пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури в Одеській області та виникла пожежа, яку вдалося швидко загасити, обійшлося без жертв.
Рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика під завалами в Одесі.
Кількість загиблих в результаті атаки російського безпілотника на житловий будинок в Одесі зросла до 10 осіб: з-під завалів було
витягнуто ще одне мертве немовля.
Форум "Зроблено в Україні" має на меті підтримати український бізнес та розвивати економіку країни шляхом запуску нової платформи для співпраці та програми кешбеку для вітчизняних товарів.
Російські війська тричі атакували Одеську область за допомогою безпілотників-камікадзе в ніч на 10 лютого, поранивши чотирьох
людей.
Маяківська станція екстреної медичної допомоги в Одеській області отримала новий сучасний автомобіль швидкої допомоги класу С в
рамках посилення та модернізації системи екстреної медичної допомоги в регіоні.
Про що бізнес розповів першій віце-прем'єрці Свириденко та голові обладміністрації Кіперу.