Через атаку рф на Одещині пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури - Кіпер
Київ • УНН
Через російську атаку ударними безпілотниками було пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури в Одеській області та виникла пожежа, яку вдалося швидко загасити, обійшлося без жертв.
Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними дронами. 18 безпілотників знищили наші сили ППО. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих
Доповнення
У ніч на 8 березня Сили оборони вночі знищили 33 з 37 БпЛА типу "Shahed".