ППО вночі знищила 33 з 37 БпЛА типу «Shahed»
Київ • УНН
У ніч на 8 березня українські військові збили 33 з 37 безпілотників «Shahed», запущених рф під час атаки на південні та східні регіони.
У ніч на 8 березня ЗСУ збили 33/37 БпЛА типу "Shahed" Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У ніч на 8 березня 2024 року рф атакувала території південного та східного регіонів країни. Ворог використав різноманітну техніку, зокрема одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Shahed".
Внаслідок бойової роботи українські військові збили 33 БпЛА типу "Shahed" над Кіровоградською, Одеською, Херсонською, Миколаївською та Харківською областями.
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До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
Повітряні сили інформують про активність БпЛА на півдні 07.03.24, 23:37 • 26137 переглядiв