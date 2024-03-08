ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

В ночь на 8 марта ВСУ сбили 33/37 БпЛА типа "Shahed" Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 8 марта 2024 года рф атаковала территории южного и восточного регионов страны. Враг использовал разнообразную технику, в частности одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа "Shahed".

В результате боевой работы украинские военные сбили 33 БпЛА типа "Shahed" над Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областями.

Добавим

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге