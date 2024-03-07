Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности беспилотников "Шахед" на юге страны.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об активности "Шахедов" на юге страны, передает УНН.
Внимание!
"Шахэды" с Херсонщины на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога!
Группа вражеских БпЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.
Атака "шахедов" на Одесскую область с Черного моря продолжается!
Оставайтесь в укрытиях
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