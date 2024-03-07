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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге

Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 21:37  •  6216 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности беспилотников "Шахед" на юге страны.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об активности "Шахедов" на юге страны, передает УНН.

Внимание!
"Шахэды" с Херсонщины на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога!
Группа вражеских БпЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.
Атака "шахедов" на Одесскую область с Черного моря продолжается!
Оставайтесь в укрытиях

- Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки7 марта 2024, 20:54 • 15672 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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