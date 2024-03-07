Повітряні сили інформують про активність БпЛА на півдні
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про активність безпілотників "Шахед" на півдні країни.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про активність "Шахедів" на південні країни, передає УНН.
Увага!
"Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу!
Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
Атака "шахедів" на Одещину з Чорного моря триває!
Залишайтеся в укриттях
Ворожі безпілотники прямують з Чорного моря в напрямку Затоки07.03.24, 22:54 • 59264 перегляди