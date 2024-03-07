ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 20:54  •  3226 просмотра

Read in English

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников-камикадзе Shahed иранского производства, которые были запущены из Черного моря в направлении города Затока.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о группе "шахедов" из Черного моря в направлении Залива, передает УНН.

российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря7 марта 2024, 20:35 • 4291 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  56792 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  72709 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  80073 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  92671 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  122440 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134377 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125023 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118036 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115734 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109472 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

  •  3226 просмотра
Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

  •  3117 просмотра
Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

  •  3306 просмотра
российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря

российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря

  •  4291 просмотра
ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

  •  5121 просмотра
Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

  •  6965 просмотра
На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

  •  16760 просмотра
Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

  •  16048 просмотра
Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

  •  15819 просмотра
Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

  •  16858 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  110216 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  40795 просмотра
На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

  •  40371 просмотра
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

  •  72779 просмотра
В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

  •  68197 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  110216 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  118554 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  148333 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  173561 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  178337 просмотра

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников-камикадзе Shahed иранского производства, которые были запущены из Черного моря в направлении города Затока.

Война •   •  3226 просмотра
Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Андрей Ермак провел в Киеве брифинг для китайской делегации во главе с Ли Хуэй, Специальным представителем Правительства КНР по делам Евразии, во время которого обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, "зерновой коридор", обмен пленными, защиту гражданских заложников и возвращение депортированных украинских детей.

Война •   •  3117 просмотра
Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

Швейцария рассматривает возможность использования замороженных российских государственных активов на сумму более 8 миллиардов долларов для финансирования военных репараций Украине из-за нарушения рф международного права.

Война •   •  3306 просмотра
Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об обнаружении группы вражеских беспилотников, которые приближались к Одесской области со стороны Черного моря.

Война •   •  4291 просмотра
российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря

ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников, оставив переговоры в Каире без достижения соглашения из-за разногласий по освобождению больных и пожилых заключенных, которых удерживает ХАМАС.

Война •   •  5121 просмотра
ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 8 марта 2024 года, чтобы обсудить российско-украинскую войну, соглашение о "Зерновом коридоре", перспективы мира в регионе и укрепление двусторонних отношений.

Война •   •  6965 просмотра
Зеленский 8 марта посетит Турцию - СМИ

На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

В Кировоградской области прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности.

Война •   •  16760 просмотра
На Кировоградщине прогремел взрыв - СМИ

Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Великобритания выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 000 беспилотников, включая ударные, разведывательные и морские беспилотники, для Украины у ведущих британских оборонных компаний.

Война •   •  16048 просмотра
Великобритания предоставит Украине более 10 тыс. беспилотников - Шаппс

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Израиль приветствует план США построить временный док в Газе для доставки гуманитарной помощи палестинцам морем на фоне споров по безопасности и инфраструктурных ограничений, которые остановили доставку помощи, что привело к детским смертям от недоедания.

Война •   •  15819 просмотра
Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Президент Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, возможности дальнего действия, потребности в вооружении и боеприпасах, совместное производство оружия и обеспечение свободы судоходства в Черном море.

Война •   •  16858 просмотра
Усиление ПВО и налаживание совместного производства оружия: Зеленский встретился с министром обороны Великобритании