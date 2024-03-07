Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников-камикадзе Shahed иранского производства, которые были запущены из Черного моря в направлении города Затока.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о группе "шахедов" из Черного моря в направлении Залива, передает УНН.
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