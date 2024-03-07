Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Израиль приветствует план США построить временный док в Газе для доставки гуманитарной помощи палестинцам морем на фоне споров по безопасности и инфраструктурных ограничений, которые остановили доставку помощи, что привело к детским смертям от недоедания.