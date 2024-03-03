Удар по Одесі: кількість жертв зросла до 10, з-під завалів дістали немовля
Київ • УНН
Кількість загиблих в результаті атаки російського безпілотника на житловий будинок в Одесі зросла до 10 осіб: з-під завалів було витягнуто ще одне мертве немовля.
В Одесі з під завалів дістали ще одне загибле немовля. Кількість жертв зросла до 10. Про це написав Олег Кіпер, передає УНН.
Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовля. Попередньо, дитині немає й рочку.
Очільник Одеської ОВА додав, що пошуково-рятувальна операція триває, рятувальники продовжують розбирати завал.
Напередодні рятувальники в Одесі також витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.
росія вбила в Одесі 4-місячне немовля з матір’ю03.03.24, 06:39 • 38013 переглядiв
Контекст
Ворог атакував Одещину безпілотниками у ніч на 2 березня. У місті пролунали вибухи. Внаслідок російської дронової атаки дев’ять людей загинуло, восьмеро травмувались. Серед них — трирічна дитина.
В Одесі та області 3 березня оголосили жалобу по загиблих внаслідок російської атаки.
Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею порушення законів та звичаїв війни.