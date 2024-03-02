В Одесі з-під завалів дістали тіла матері та тримісячного немовляти
Київ • УНН
Рятувальники в Одесі витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.
В Одесі з-під завалів дістали тіло жінки разом з тримісячним немовлям. Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Деталі
З-під завалів тільки що дістали тіло жінки. (...) Поруч з тілом жінки також знайдене тіло немовляти. Жертв атаки вже семеро
За його словами, пошукова операція на місці інциденту працює. Залучені всі відповідні служби.
Доповнення
Як заявив Клименко, рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною
Нагадаємо
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували багатоповерхівку в Одесі, адже будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом.