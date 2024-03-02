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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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В Одесі з-під завалів дістали тіла матері та тримісячного немовляти

Київ • УНН

 • 104425 перегляди

Рятувальники в Одесі витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.

В Одесі з-під завалів дістали тіла матері та тримісячного немовляти

В Одесі з-під завалів дістали тіло жінки разом з тримісячним немовлям. Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Деталі 

З-під завалів тільки що дістали тіло жінки. (...) Поруч з тілом жінки також знайдене тіло немовляти. Жертв атаки вже семеро

- заявив Кіпер. 

За його словами, пошукова операція на місці інциденту працює. Залучені всі відповідні служби. 

Доповнення

Як заявив Клименко, рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували багатоповерхівку в Одесі, адже будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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