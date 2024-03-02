В Одессе из-под завалов достали тела матери и трехмесячного младенца
Киев • УНН
Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
В Одессе из-под завалов достали тело женщины вместе с трехмесячным младенцем. Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко и председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.
Детали
Из-под завалов только что достали тело женщины. (...) Рядом с телом женщины также найдено тело младенца. Жертв атаки уже семеро
По его словам, поисковая операция на месте инцидента работает. Привлечены все соответствующие службы.
Дополнение
Как заявил Клименко, спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком
Напомним,
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне целенаправленно атаковали многоэтажку в Одессе, ведь дом не находится рядом ни с одним военным объектом.
В Одессе из-под завалов достали тела матери и трехмесячного младенца
Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
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