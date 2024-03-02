В Одессе из-под завалов достали тела матери и трехмесячного младенца

В Одессе из-под завалов достали тело женщины вместе с трехмесячным младенцем. Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко и председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

Из-под завалов только что достали тело женщины. (...) Рядом с телом женщины также найдено тело младенца. Жертв атаки уже семеро - заявил Кипер.

По его словам, поисковая операция на месте инцидента работает. Привлечены все соответствующие службы.

Дополнение

Как заявил Клименко, спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком

Напомним,

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне целенаправленно атаковали многоэтажку в Одессе, ведь дом не находится рядом ни с одним военным объектом.