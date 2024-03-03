Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  155383 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  196825 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  179162 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  208803 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  224123 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  181437 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  165787 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  161519 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  174508 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172621 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца

Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек: из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.

Война •   •  16424 просмотра
Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца

Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

Утром вражеские снаряды повредили жилые дома и учебные заведения в жилом квартале Покровска Донецкой области.

Война •   •  17508 просмотра
Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения

В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.

Война •   •  17150 просмотра
В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.

Война •   •  18231 просмотра
Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

Ночью и утром российская армия атаковала две общины в прибрежной зоне. Мирных жителей накрыли артиллерийским огнем и атаковали беспилотниками, но сообщений о жертвах не поступало.

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Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов

За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области Украины, повредив здания, в том числе жилые дома и учебное заведение, о пострадавших не сообщается.

Война •   •  17656 просмотра
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины

Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

Исследователи открыли новый вид амазонской анаконды в Эквадоре, который отделился от своего ближайшего родственника 10 миллионов лет назад, но до сих пор выглядит почти идентично.

Новости Мира •   •  76652 просмотра
Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире

В Сербии оппозиция добилась проведения повторных муниципальных выборов

Правящая партия Сербии согласилась провести новые муниципальные выборы в Белграде после протестов оппозиции относительно вероятных нарушений во время голосования на декабрьских выборах.

Новости Мира •   •  24246 просмотра
В Сербии оппозиция добилась проведения повторных муниципальных выборов

В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

Девятая жертва была найдена мертвой под завалами после российского удара по многоэтажке в Одессе.

Общество •   •  35020 просмотра
В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов

Сумская областная военная администрация сообщила о 35 взрывах в результате российских атак ночью и утром, включая удары беспилотников и обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в нескольких приграничных населенных пунктах.

Война •   •  32963 просмотра
На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов