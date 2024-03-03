Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца

В Одессе из под завалов достали еще одного погибшего младенца. Количество жертв возросло до 10. Об этом написал Олег Кипер, передает УНН.

Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и годика. - сообщил Кипер.

Глава Одесской ОВА добавил, что поисково-спасательная операция продолжается, спасатели продолжают разбирать завал.

Накануне спасатели в Одессе также извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

Контекст

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы. В результате российской дроновой атаки девять человек погибли, восемь травмировались. Среди них - трехлетний ребенок.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.