Удар по Одессе: количество жертв возросло до 10, из-под завалов достали младенца
Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек: из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.
Ракетный обстрел Покровска: повреждены жилые дома и два учебных заведения
Утром вражеские снаряды повредили жилые дома и учебные заведения в жилом квартале Покровска Донецкой области.
В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении
Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.
Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении
Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.
Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии и FPV-дронов
Ночью и утром российская армия атаковала две общины в прибрежной зоне. Мирных жителей накрыли артиллерийским огнем и атаковали беспилотниками, но сообщений о жертвах не поступало.
За сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины
За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов в Харьковской области Украины, повредив здания, в том числе жилые дома и учебное заведение, о пострадавших не сообщается.
Ученые обнаружили новый вид амазонской анаконды - самой большой змеи в мире
Исследователи открыли новый вид амазонской анаконды в Эквадоре, который отделился от своего ближайшего родственника 10 миллионов лет назад, но до сих пор выглядит почти идентично.
В Сербии оппозиция добилась проведения повторных муниципальных выборов
Правящая партия Сербии согласилась провести новые муниципальные выборы в Белграде после протестов оппозиции относительно вероятных нарушений во время голосования на декабрьских выборах.
В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела
Девятая жертва была найдена мертвой под завалами после российского удара по многоэтажке в Одессе.
На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов
Сумская областная военная администрация сообщила о 35 взрывах в результате российских атак ночью и утром, включая удары беспилотников и обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в нескольких приграничных населенных пунктах.