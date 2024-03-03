россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  147979 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  184255 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  169932 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  200363 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  215952 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  174924 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  162572 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  159737 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  173123 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

В результате удара российского беспилотника погиб 4-месячный украинский младенец вместе с матерью, когда он попал в их жилой дом в Одессе.

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россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Зоозащитники по всему миру проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню дикой природы и повышению осведомленности о защите исчезающих видов животных.

УНН Lite •   •  11107 просмотра
Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Новости Мира •   •  12345 просмотра
Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Турецкий экспорт в Россию упал на 33% в феврале 2024 года на фоне санкций, введенных США и ЕС против России из-за ее вторжения в Украину.

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Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.

Новости Мира •   •  11140 просмотра
Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

Российская противовоздушная оборона уничтожила 38 украинских беспилотников над Крымом ночью, что стало одной из крупнейших атак на полуостров, о которых сообщалось до сих пор.

Война •   •  15656 просмотра
В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Грузовое судно, перевозившее 21 000 тонн удобрений, затонуло в Красном море после того, как было повреждено во время предыдущей атаки хуситов в середине февраля.

Война •   •  11660 просмотра
На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.

Война •   •  15610 просмотра
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Трамп победил на голосованиях в трех штатах

Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.

Выборы 2014 •   •  11107 просмотра
Трамп победил на голосованиях в трех штатах

NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

Согласно новому опросу NYT, Трамп получил бы 48% поддержки, а Байден - 43%, если бы президентские выборы состоялись сегодня.

Политика •   •  20861 просмотра
NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня