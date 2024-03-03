россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея. Отец ребенка Сергей и старшая сестренка во время атаки находились в другой комнате. Им удалось уцелеть, рассказал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.

Детали

Мать и младенец спали спокойно на своей кровати.

Еще одна болезненная потеря. Еще одна жизнь, которая оборвалась... Вечером спасатели нашли тело 4-месячного малыша, который мирно спал в объятиях мамы. Его отец с самого утра надеялся на чудо. Но он потерял и жену, и ребенка. У мужчины осталась маленькая дочь написал Кулеба.

Напомним,

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом