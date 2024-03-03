росія вбила в Одесі 4-місячне немовля з матір’ю
Київ • УНН
Внаслідок удару російського безпілотника загинуло 4-місячне українське немовля разом з матір'ю, коли він влучив у їхній житловий будинок в Одесі.
З-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія. Батько дитини Сергій і старша сестричка під час атаки перебували в іншій кімнаті. Їм вдалося вціліти, розповів уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, передає УНН.
Деталі
Мати та немовля спали спокійно на своєму ліжку.
Ще одна болюча втрата. Ще одне життя, яке обірвалося... Увечері рятувальники знайшли тіло 4-місячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька
Нагадаємо
Рятувальники в Одесі витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.
Костін про удар по Одесі: цілеспрямована атака на житловий будинок02.03.24, 16:56 • 35766 переглядiв