В Одесі виявили тіло девʼятої жертви ворожого обстрілу
Київ • УНН
Дев'ята жертва була знайдена мертвою під завалами після російського удару по багатоповерхівці в Одесі.
В Одесі на місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
Деталі
Тривають роботи з деблокації.
Контекст
Ворог атакував Одещину безпілотниками у ніч на 2 березня. У місті пролунали вибухи. Внаслідок російської дронової атаки дев’ять людей загинуло, восьмеро травмувались. Серед них — трирічна дитина.
В Одесі та області 3 березня оголосили жалобу по загиблих внаслідок російської атаки.
Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею порушення законів та звичаїв війни.
росія вбила в Одесі 4-місячне немовля з матір’ю03.03.24, 06:39 • 38013 переглядiв