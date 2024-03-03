В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  153045 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  192649 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  176322 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  206321 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  221697 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  179674 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  164875 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  161008 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  174105 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172565 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

Девятая жертва была найдена мертвой под завалами после российского удара по многоэтажке в Одессе.

Общество •   •  29305 просмотра
В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов

Сумская областная военная администрация сообщила о 35 взрывах в результате российских атак ночью и утром, включая удары беспилотников и обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в нескольких приграничных населенных пунктах.

Война •   •  27773 просмотра
На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов

Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший

За минувшие сутки российские военные совершили 221 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  26450 просмотра
Армия оккупантов нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть погибший

На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен

В результате вражеских обстрелов в Херсонской области погиб 1 человек, еще один получил ранения - российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов.

Война •   •  25305 просмотра
На Херсонщине вражеские обстрелы убили одного человека, еще один - ранен

россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

Ночью россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области, ранив нескольких человек, но не убив ни одного.

Война •   •  24740 просмотра
россияне ночью обстреляли Мирноградскую громаду в Донецкой области, есть раненые

В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Строительство магистрального водопровода длиной 77,9 км от Запорожья до Марганца в Украине завершено, и он готов подавать воду жителям после подключения к постоянному электроснабжению.

Общество •   •  22331 просмотра
В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру, что вызвало пожар, который впоследствии потушили.

Война •   •  24874 просмотра
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции

Швеция предоставит экспортные кредитные гарантии, направленные на обеспечение приоритетных поставок товаров первой необходимости в Украину для поддержки ее экономического развития и восстановления.

Экономика •   •  26341 просмотра
Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции

Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 416 800 человек личного состава и 6640 танков.

Война •   •  25197 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.

Война •   •  24449 просмотра
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб