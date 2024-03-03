В Одессе обнаружили тело девятой жертвы вражеского обстрела

В Одессе на месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Продолжаются работы по деблокации.

Контекст

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы. В результате российской дроновой атаки девять человек погибли, восемь травмировались. Среди них - трехлетний ребенок.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.

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