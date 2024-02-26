"Формуємо економічну стійкість країни": Кіпер розповів деталі форуму за участі Президента

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10296 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72304 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155938 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153521 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126615 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134275 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86014 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93432 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99026 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89786 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6602 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5394 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5668 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

19:11 • 4544 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4782 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153521 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224392 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373738 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309868 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3132 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15102 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31953 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28734 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126615 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Формуємо економічну стійкість країни": Кіпер розповів деталі форуму за участі Президента

Київ • УНН

 • 97469 перегляди

Форум "Зроблено в Україні" має на меті підтримати український бізнес та розвивати економіку країни шляхом запуску нової платформи для співпраці та програми кешбеку для вітчизняних товарів.

"Формуємо економічну стійкість країни": Кіпер розповів деталі форуму за участі Президента

Підтримка українського бізнесу - ключ до розвитку та підтримки економіки країни. Цьому присвячений сьогоднішній форум "Зроблено в Україні", за участі Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, членів уряду, голів ОВА, підприємців та іноземних експертів. Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Так, учасники форуму запустили платформу "Зроблено в Україні", що буде майданчиком для співпраці між владою та місцевими виробниками, пише Кіпер.

Бо підтримуючи внутрішній ринок - забезпечуємо зростання надходжень до бюджету. 

 - констатує голова Одеської ОВА.

Також Президент анонсував програму українського кешбеку.

За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть частину грошей, це неабияк стимулюватиме українців купувати саме українське. 

- додає очільник облдержадміністрації.

Зазначається, що до форуму долучилися й більше десяти підприємств з Одещини. Вони поділилися з іншими учасниками своїми секретами стійкості.

Разом формуємо економічну стійкість країни. 

- резюмував Кіпер.
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаПодії
Мел Кіпер молодший.
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Одеса
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46