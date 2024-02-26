"Формуємо економічну стійкість країни": Кіпер розповів деталі форуму за участі Президента
Київ • УНН
Форум "Зроблено в Україні" має на меті підтримати український бізнес та розвивати економіку країни шляхом запуску нової платформи для співпраці та програми кешбеку для вітчизняних товарів.
Підтримка українського бізнесу - ключ до розвитку та підтримки економіки країни. Цьому присвячений сьогоднішній форум "Зроблено в Україні", за участі Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, членів уряду, голів ОВА, підприємців та іноземних експертів. Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Так, учасники форуму запустили платформу "Зроблено в Україні", що буде майданчиком для співпраці між владою та місцевими виробниками, пише Кіпер.
Бо підтримуючи внутрішній ринок - забезпечуємо зростання надходжень до бюджету.
Також Президент анонсував програму українського кешбеку.
За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть частину грошей, це неабияк стимулюватиме українців купувати саме українське.
Зазначається, що до форуму долучилися й більше десяти підприємств з Одещини. Вони поділилися з іншими учасниками своїми секретами стійкості.
Разом формуємо економічну стійкість країни.