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"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента

"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 18:09  •  15778 просмотра

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Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для сотрудничества и программы кэшбэка для отечественных товаров.

Поддержка украинского бизнеса - ключ к развитию и поддержке экономики страны. Этому посвящен сегодняшний форум "Сделано в Украине", с участием Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, членов правительства, глав ОВА, предпринимателей и иностранных экспертов. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Так, участники форума запустили платформу "Сделано в Украине", которая будет площадкой для сотрудничества между властью и местными производителями, пишет Кипер.

Потому что поддерживая внутренний рынок - обеспечиваем рост поступлений в бюджет. 

 - констатирует председатель Одесской ОГА.

Также Президент анонсировал программу украинского кэшбэка.

За покупку отечественных товаров будут возвращать часть денег, это будет изрядно стимулировать украинцев покупать именно украинское. 

- добавляет глава облгосадминистрации.

Отмечается, что к форуму присоединились и более десяти предприятий из Одесской области. Они поделились с другими участниками своими секретами устойчивости.

Вместе формируем экономическую устойчивость страны. 

- резюмировал Кипер.
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Украинские Национальные Новости

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"Shaping the country's economic sustainability": Kiper shares details of forum with President
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"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента

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