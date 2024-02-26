"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента
Киев • УНН
Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для сотрудничества и программы кэшбэка для отечественных товаров.
Поддержка украинского бизнеса - ключ к развитию и поддержке экономики страны. Этому посвящен сегодняшний форум "Сделано в Украине", с участием Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, членов правительства, глав ОВА, предпринимателей и иностранных экспертов. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, участники форума запустили платформу "Сделано в Украине", которая будет площадкой для сотрудничества между властью и местными производителями, пишет Кипер.
Потому что поддерживая внутренний рынок - обеспечиваем рост поступлений в бюджет.
Также Президент анонсировал программу украинского кэшбэка.
За покупку отечественных товаров будут возвращать часть денег, это будет изрядно стимулировать украинцев покупать именно украинское.
Отмечается, что к форуму присоединились и более десяти предприятий из Одесской области. Они поделились с другими участниками своими секретами устойчивости.
Вместе формируем экономическую устойчивость страны.
"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента
Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для сотрудничества и программы кэшбэка для отечественных товаров.
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