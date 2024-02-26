"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента

Поддержка украинского бизнеса - ключ к развитию и поддержке экономики страны. Этому посвящен сегодняшний форум "Сделано в Украине", с участием Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, членов правительства, глав ОВА, предпринимателей и иностранных экспертов. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

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Так, участники форума запустили платформу "Сделано в Украине", которая будет площадкой для сотрудничества между властью и местными производителями, пишет Кипер.

Потому что поддерживая внутренний рынок - обеспечиваем рост поступлений в бюджет. - констатирует председатель Одесской ОГА.

Также Президент анонсировал программу украинского кэшбэка.

За покупку отечественных товаров будут возвращать часть денег, это будет изрядно стимулировать украинцев покупать именно украинское. - добавляет глава облгосадминистрации.

Отмечается, что к форуму присоединились и более десяти предприятий из Одесской области. Они поделились с другими участниками своими секретами устойчивости.