росіяни тричі атакували Одещину дронами-камікадзе: поранено четверо людей
Київ • УНН
Російські війська тричі атакували Одеську область за допомогою безпілотників-камікадзе в ніч на 10 лютого, поранивши чотирьох людей.
Вночі війська рф тричі атакували Одещину дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждало четверо людей. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
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За його словами, першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі.
Однак, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано
В Одесі 44-річний отримав осколкове поранення під час дронової атаки09.02.24, 23:32 • 25915 переглядiв
Натомість другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я.
Сили ППО знищили 12 дронів. Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані. Наші лікарі надають всю необхідну допомогу
Окрім того, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.
Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинку і гаража.
Нагадаємо
У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. 23 з них збили українські військові.