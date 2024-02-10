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росіяни тричі атакували Одещину дронами-камікадзе: поранено четверо людей

росіяни тричі атакували Одещину дронами-камікадзе: поранено четверо людей

Київ • УНН

 • 30760 перегляди

Російські війська тричі атакували Одеську область за допомогою безпілотників-камікадзе в ніч на 10 лютого, поранивши чотирьох людей.

Вночі війська рф тричі атакували Одещину дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждало четверо людей. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Деталі 

За його словами, першу  хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. 

Однак, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано

- резюмував Кіпер.

В Одесі 44-річний отримав осколкове поранення під час дронової атаки09.02.24, 23:32 • 25915 переглядiв

Натомість другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. 

Сили ППО знищили 12 дронів. Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані. Наші лікарі надають всю необхідну допомогу

- розповів очільник Одеської ОВА.

Окрім того,  ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинку і гаража.

Нагадаємо

У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. 23 з них збили українські військові.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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