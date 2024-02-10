россияне трижды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: ранены четыре человека

Ночью войска рф трижды атаковали Одесскую область дроками-камикадзе, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

По его словам, первую волну дронов россияне направили по Одессе.

Однако, обломками одного из сбитых БпЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Мужчина госпитализирован - резюмировал Кипер.

В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки

Зато вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья.

Силы ПВО уничтожили 12 дронов. Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь - рассказал глава Одесской ОГА.

Кроме того, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, побиты фасады, крыши.

Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража.

Напомним

В ночь на 10 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. 23 из них сбили украинские военные.