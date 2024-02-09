В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки

В Одессе стало известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передал УНН.

Детали

Отмечается, что 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья, он в больнице.

Сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе. 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице написал Кипер.

Он напомнил, что воздушная тревога продолжается.

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