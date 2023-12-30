В Одессе прогремел взрыв - СМИ

Британская разведка: россия к 2025 году будет иметь более полумиллиона убитых и раненых с нынешними темпами потерь

Британская разведка прогнозирует более 500 000 российских потерь до 2025 года при нынешних темпах потерь в Украине. Среднедневные потери выросли почти на 300 человек в день.