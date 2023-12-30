В Одессе прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и предупреждений о ракетной угрозе.
В Одессе в субботу вечером прогремел взрыв, сообщает Суспільне, пишет УНН.
Детали
Сообщается, о звуке взрыва в Одессе. В области объявлена воздушная тревога.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Одесской области.
Председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в безопасных местах.
"Одесский район, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя.
Берегите себя и близких", - написал Кипер в Telegram.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и предупреждений о ракетной угрозе.
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