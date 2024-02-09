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В Одесі 44-річний отримав осколкове поранення під час дронової атаки

В Одесі 44-річний отримав осколкове поранення під час дронової атаки

Київ • УНН

 • 25915 перегляди

В Одесі 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя внаслідок атаки безпілотника.

В Одесі стало відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передав УНН.

Деталі

Зазначається, що 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя, він в лікарні.

Нині відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні

написав Кіпер.

Він нагадав, що повітряна тривога триває. 

В Одесі пролунав вибух - ЗМІ09.02.24, 22:35 • 29491 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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