Public Talk на Одещині: про що бізнес розповів першій віце-прем'єрці Свириденко та голові обладміністрації Кіперу
Київ • УНН
Про що бізнес розповів першій віце-прем'єрці Свириденко та голові обладміністрації Кіперу
Очільник Одеської обладміністрації Олег Кіпер зустрівся з представниками бізнесу Одещини, передає УНН.
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Зустріч пройшла за участі першої віце-прем'єрки України Юлії Свириденко.
"Обговорили з нашими підприємцями низку важливих тем, зокрема бронювання співробітників, повернення ПДВ, оподаткування, налагодження експортної логістики та багато іншого.
Ключова тема, яка турбує бізнес на місцях - запобігання тиску на підприємців.
Тож розповіли про рішення, які вже напрацьовані - створення Ради підтримки бізнесу при Президентові, запуск платформи для комунікації підприємців і влади на різних рівнях — Made in Ukraine", - інформує Кіпер.
Учасники зустрічі поговорили також про рішення, які поки що опрацьовуються. До прикладу - законопроєкт №10454, який має поставити крапку у виправленні ситуації, коли згідно з позицією ДАСУ бізнес мав працювати без прибутку, уточнює Кіпер.
"Будемо всіляко допомагати бізнесу. Наша мета - бути опорою, а не перешкодою. Бо платники податків - це Атланти, які тримають тил, державу та армію", - резюмував він.