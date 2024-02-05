Public Talk в Одесской области: о чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу

Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер встретился с представителями бизнеса Одесской области, передает УНН.

Детали

Встреча прошла при участии первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко.

"Обсудили с нашими предпринимателями ряд важных тем, в частности бронирование сотрудников, возврат НДС, налогообложение, налаживание экспортной логистики и многое другое.

Ключевая тема, которая беспокоит бизнес на местах - предотвращение давления на предпринимателей.

Поэтому рассказали о решениях, которые уже наработаны - создание Совета поддержки бизнеса при Президенте, запуск платформы для коммуникации предпринимателей и власти на разных уровнях - Made in Ukraine", - информирует Кипер.

Участники встречи поговорили также о решениях, которые пока прорабатываются. К примеру - законопроект №10454, который должен поставить точку в исправлении ситуации, когда согласно позиции ГАСУ бизнес должен был работать без прибыли, уточняет Кипер.

"Будем всячески помогать бизнесу. Наша цель - быть опорой, а не препятствием. Потому что налогоплательщики - это Атланты, которые держат тыл, государство и армию", - резюмировал он.