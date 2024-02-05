Public Talk в Одесской области: о чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  305884 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  270135 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  267611 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  224027 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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О чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу.

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Public Talk в Одесской области: о чем бизнес рассказал первому вице-премьеру Свириденко и главе обладминистрации Киперу

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приближается к 390 тысячам

По данным украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли значительные потери - более 389 000 человек личного состава и тысячи единиц техники.

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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приближается к 390 тысячам

Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС

На этой неделе Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне и оккупированную россией Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на станции.

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Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев и ЗАЭС

День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля

5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.

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День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля

Сотрудник транснациональной корпорации перевел мошенникам более 25 миллионов долларов после фейковой видеоконференции с финансовым директором

С помощью технологии дипфейка мошенники убедили финансового сотрудника транснациональной корпорации осуществить транзакцию на 25 миллионов долларов. Мужчина, который находился в офисе корпорации в Гонконге, был убежден, что участвует в реальной видеоконференции с финансовым директором и другими сотрудниками.

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Сотрудник транснациональной корпорации перевел мошенникам более 25 миллионов долларов после фейковой видеоконференции с финансовым директором

Доклад парламента Великобритании показывает, что военные не готовы к войне из-за перегруженности сил и недостаточной боеготовности

Комитет по обороне британского парламента опубликовал доклад, в котором говорится, что войска страны не готовы к войне из-за чрезмерных нагрузок и недостаточной боеготовности.

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Доклад парламента Великобритании показывает, что военные не готовы к войне из-за перегруженности сил и недостаточной боеготовности

В Польше предупредили об активизации военной авиации на востоке страны

Польша предупреждает о возможной активизации военной авиации вблизи своих восточных границ с Россией, Беларусью и Украиной с 5 февраля по 5 марта в ответ на угрожающую ситуацию.

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Сербия закупает у Венгрии российские БТР

Сербия приобретет у Венгрии 26 списанных бронетранспортеров БТР-80А российского производства, которые были поставлены в 1990-х годах в рамках соглашения о компенсации долга.

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Сербия закупает у Венгрии российские БТР

В Великобритании начали испытывать революционный метод лечения рака: что известно

Революционная РНК-терапия была назначена онкобольным в Лондоне, чтобы помочь иммунной системе распознавать и бороться с опухолями, представляя общие маркеры, открывая возможности для менее токсичного лечения.

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В Великобритании начали испытывать революционный метод лечения рака: что известно

В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая

Голубь, пойманный в Мумбаи в прошлом году, был выпущен на волю после того, как на его крыльях были обнаружены китайские символы, что стало поводом для расследования.

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В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая